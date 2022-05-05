Футболист сборной Украины Миколенко стал лучшим игроком "Эвертона" в апреле

Украинца отметили болельщики "ирисок".

Футболист сборной Украины Миколенко стал лучшим игроком
Миколенко выступает в Англии
© Everton FC

Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко был признан лучшим игроком ливерпульского клуба в апреле по версии болельщиков.

"Виталий Миколенко находится в клубе всего четыре месяца. За это время его родина была погружена в войну, которой она не заслуживает, и забота о семье и близких должны занимать все его мысли.

Однако его выступления на поле продемонстрировали глубину характера и атлетизма. Его быстро полюбили верные "Гудисону" болельщики. Миколенко набрал чуть более 18% от общего количества отданных голосов", - отмечается в заявлении на сайте GrandOldTeam.

Напомним, Виталий Миколенко 1 января подписал контракт с "Эвертоном" сроком на 4,5 года. По информации СМИ, "Динамо" получило за 22-летнего игрока 21 миллион евро, а за счет бонусов сумма может вырасти до 23 миллионов.

Всего в нынешнем сезоне Миколенко провел 12 матчей за "Эвертон" во всех турнирах.


Алексей Леоничев, ZN.ua

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