Украинец Миколенко эффектным ударом забил дебютный гол за "Эвертон"

Украинский защитник помог своей команде победить.

Украинец Миколенко эффектным ударом забил дебютный гол за
Миколенко помог "Эвертону" добыть победу на выезде
© Everton FC

Футболист сборной сборной Украины Виталий Миколенко забил свой дебютный гол за английский "Эвертон".

Команда украинца в 36-м туре чемпионата Англии встречалась с "Лестером". Миколенко открыл счет уже на 6-й минуте эффектным ударом ударом из-за пределов штрафной после навеса с фланга.

Видео гола доступно по ссылке.

"Эвертон" добыл победу со счетом 2:1, благодаря которой покинул зону вылета и находится на 16-й строчке в турнирной таблице АПЛ.

Для 22-летнего Виталия Миколенко это дебютный гол за "Эвертон" после перехода из киевского "Динамо". Всего в нынешнем сезоне украинец провел 13 матчей за "Эвертон" во всех турнирах.


Данил Слесь, ZN.ua

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