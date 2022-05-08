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2022-05-08
Украинец Миколенко эффектным ударом забил дебютный гол за "Эвертон"
Украинский защитник помог своей команде победить.
Миколенко помог "Эвертону" добыть победу на выезде© Everton FC
Футболист сборной сборной Украины Виталий Миколенко забил свой дебютный гол за английский "Эвертон".
Команда украинца в 36-м туре чемпионата Англии встречалась с "Лестером". Миколенко открыл счет уже на 6-й минуте эффектным ударом ударом из-за пределов штрафной после навеса с фланга.
Видео гола доступно
"Эвертон" добыл победу со счетом 2:1, благодаря которой покинул зону вылета и находится на 16-й строчке в турнирной таблице АПЛ.
Для 22-летнего Виталия Миколенко это дебютный гол за "Эвертон" после перехода из киевского "Динамо". Всего в нынешнем сезоне украинец провел 13 матчей за "Эвертон" во всех турнирах.
Данил Слесь, ZN.ua