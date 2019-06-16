Скандально завершился полуфинальный бой WBSS между бывшими соперниками Усика
В столице Латвии состоялся полуфинал Всемирной боксерской суперсерии.
В полуфинале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в Риге латыш Майрис Бриедис после нескольких скандальных эпизодов добился победы нокаутом в третьем раунде против поляка Кшиштофа Гловацки.
Во втором раунде Майрис, в ответ на удар соперника по затылку, своим запрещенным ударом локтя отправил поляка в неофициальный нокдаун.
По ходу второго раунда Гловацки, на которого не могло не подействовать событие с первым нокдауном, еще дважды побывал на канвасе, причем во втором случае рефери допустил, чтобы латыш нанес сокрушительный удар по Гловацки уже после гонга.
Третий раунд начался откровенной боксерской перестрелкой, в которой более точным оказался Бриедис.
В прошлом году латыш проиграл в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии, уступив будущему победителю турнира — Александру Усику.
Гловацки также имел поединок с украинцем. В сентябре 2016 года тогда еще Интерконтинентальный чемпион по версии WBO и первый номер рейтинга WBO Усик победил действующего чемпиона мира WBO Гловацки и завоевал свой первый пояс в тяжелом весе.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
15.06.2019 19:19
16.06.2019 23:40