Кубок Америки: Бразилия обыграла Боливию (ВИДЕО)  

Сборная Бразилии обыграла Боливию в первом матче Кубка Америки.
 
Дубль оформил Филиппе Коутинью и один мяч забил Эвертон.
 
Фото Кубок Америки: Бразилия обыграла Боливию (ВИДЕО)
Фото: twitter.com/CONMEBOL
Для бразильцев это 100-я победа в играх данного турнира.
 
Также на их счету 35 ничьих и 44 поражения.
 
Кубок Америки
 
Группа A
 
1 тур
 
Бразилия - Боливия - 3:0 (0:0)
 
Голы: Коутинью, 50 - с пенальти (1:0). Коутинью, 53 (2:0). Эвертон, 85 (3:0).
 
Бразилия: Алиссон, Дани Алвес, Тиагу Силва, Филипе Луис, Маркиньюс, Фернандинью, Коутинью, Каземиру, Роберту Фирмину (Габриэл Жезус, 65), Нерес (Эвертон, 81), Ришарлисон (Виллиан, 84).
 
Боливия: Лампе, М.Бехарано, Д.Бехарано, Аким, Хусино, Сауседо (Вайяр, 59), Чумасеро, Кастро (Р.Вака, 75), Сааведра (Л.Вака, 64), Хустиниано, Морено.
 
Предупреждения: Сауседо, 20. Коутинью, 66.
 
Судья: Питана (Аргентина).
 
15 июня. Сан-Паулу. Стадион "Морумби".
 


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