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Кубок Америки: Бразилия обыграла Боливию (ВИДЕО) Сборная Бразилии обыграла Боливию в первом матче Кубка Америки. Дубль оформил Филиппе Коутинью и один мяч забил Эвертон. Фото: twitter.com/CONMEBOL Для бразильцев это 100-я победа в играх данного турнира. Также на их счету 35 ничьих и 44 поражения. Кубок Америки Группа A 1 тур Бразилия - Боливия - 3:0 (0:0) Голы: Коутинью, 50 - с пенальти (1:0). Коутинью, 53 (2:0). Эвертон, 85 (3:0). Бразилия: Алиссон, Дани Алвес, Тиагу Силва, Филипе Луис, Маркиньюс, Фернандинью, Коутинью, Каземиру, Роберту Фирмину (Габриэл Жезус, 65), Нерес (Эвертон, 81), Ришарлисон (Виллиан, 84). Боливия: Лампе, М.Бехарано, Д.Бехарано, Аким, Хусино, Сауседо (Вайяр, 59), Чумасеро, Кастро (Р.Вака, 75), Сааведра (Л.Вака, 64), Хустиниано, Морено. Предупреждения: Сауседо, 20. Коутинью, 66. Судья: Питана (Аргентина). 15 июня. Сан-Паулу. Стадион "Морумби".

Спорт-Экспресс

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