Спортивный арбитражный суд в Лозанне рассмотрит дело экс-игрока "Динамо" к киевскому клубу

31 июля в Лозанне состоится слушание по обращению экс-игрока "Динамо" Джермейна Ленса, сообщается на сайте Спортивного Арбитражного суда (CAS).

CAS рассмотрит финансовые претензии голландского полузащитника к киевскому клубу - ориентировочно задолженность "Динамо" перед Ленсом составляет 300 тыс. евро.

Ленс защищал цвета "Динамо" с 2013 по 2015 год, после чего перешел в английский "Сандерленд".

В прошлом сезоне Джермейн защищает цвета стамбульского "Бешикташа", за который отыграл 37 матчей, забил 5 голов и сделал 5 ассистов.

Ленс помог своему клубу финишировать на 3-й позиции в турецкой Суперлиге.