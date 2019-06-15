Спортивный арбитражный суд в Лозанне рассмотрит дело экс-игрока "Динамо" к киевскому клубу
Джермейн Ленс требует от "Динамо" 300 тыс. евро.
31 июля в Лозанне состоится слушание по обращению экс-игрока "Динамо" Джермейна Ленса, сообщается на сайте Спортивного Арбитражного суда (CAS).
CAS рассмотрит финансовые претензии голландского полузащитника к киевскому клубу - ориентировочно задолженность "Динамо" перед Ленсом составляет 300 тыс. евро.
Ленс защищал цвета "Динамо" с 2013 по 2015 год, после чего перешел в английский "Сандерленд".
В прошлом сезоне Джермейн защищает цвета стамбульского "Бешикташа", за который отыграл 37 матчей, забил 5 голов и сделал 5 ассистов.
Ленс помог своему клубу финишировать на 3-й позиции в турецкой Суперлиге.
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15.06.2019 01:46