Чемпиону мира по четырем версиям в супертяжелом весе вручили необычный именной пояс

На Родине Энди Руиса с юмором отметили грандиозную победу над Энтони Джошуа.

 

Энди Руис
Фото: RingSide24
Энди Руис
Во время пребывания у себя на Родине – в Мексике новоиспеченный чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энди Руис был удостоен необычной награды – уникального именного пояса, на котором изображена корона, символизирующая чемпионство мексиканца, а также шоколадный батончик Сникерс.

 

При этом фирменное изображение батончика выполнено из мелких драгоценных камней.

Напомним, что Руис нокаутировал 1 июня Энтони Джошуа в 7-м раунде и лишил британца четырех чемпионских поясов.

После этого поражения команда экс-чемпиона мира активировала пункт контракта с Руисом о реванше.


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