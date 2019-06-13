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2019-06-13
Чемпиону мира по четырем версиям в супертяжелом весе вручили необычный именной пояс
На Родине Энди Руиса с юмором отметили грандиозную победу над Энтони Джошуа.
Фото: RingSide24
Энди Руис
При этом фирменное изображение батончика выполнено из мелких драгоценных камней.
Напомним, что Руис нокаутировал 1 июня Энтони Джошуа в 7-м раунде и лишил британца четырех чемпионских поясов.
После этого поражения команда экс-чемпиона мира активировала пункт контракта с Руисом о реванше.
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