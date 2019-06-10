Вслед за Фонсекой в "Рому" может перебраться полузащитник сборной Украины, - СМИ
Тарас Степаненко может переехать в "Вечный город".
Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко может стать игроком "Ромы", сообщает La Gazzetta dello Sport.
Вслед за Паулу Фонсекой, с которым римский клуб уже согласовал условия личного контракта и который в ближайшее время должен подписать контракт с "Ромой", переехать в столицу Италии может хавбек "Шахтера" и сборной Украины Степаненко, отмечает издание.
Римляне ищут усиление для линии полузащиты, и украинец может стать таким вариантом.
Стоит отметить, что "Рома" также рассматривает кандидатуры полузащитника "Аякса" и сборной Голландии Донни ван де Беека и Бруно Гимараеша из "Атлетико Паранаэнсе".
Кроме Степаненко "Рома" проявляет интерес к еще трем игрокам "Шахтера" - Тайсону, Маркосу Антонио и Исмаили.
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