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2019-06-09
Хоккеист "Бостона" в финале Кубка Стэнли получил перелом челюсти после попадания шайбы в лицо
Здено Хара стоически перенес эпизод.
Фото: The Boston Globe
Здено Хара
Врачи констатировали у 42-летнего словака перелом челюсти.
После проигрыша "медведей" в Миссури счет в финальной серии Кубка Стэнли стал ничейный 2:2.
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