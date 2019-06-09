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Хоккеист "Бостона" в финале Кубка Стэнли получил перелом челюсти после попадания шайбы в лицо Здено Хара стоически перенес эпизод. Фото: The Boston Globe Здено Хара В четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли против "Сент-Луис Блюз" (2:4) легенда "Бостон Брюинз" Здено Хара в одном эпизоде получил шайбой в лицо. Врачи констатировали у 42-летнего словака перелом челюсти. После проигрыша "медведей" в Миссури счет в финальной серии Кубка Стэнли стал ничейный 2:2.

LB.ua

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