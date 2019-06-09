Усик отказался от третьего чемпионского пояса
Александр Усик лишился статуса чемпиона мира по версии WBO.
Александр Усик продолжает терять свои пояса – теперь уже бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе больше не является чемпионом мира по версии WBO, сообщили в организации.
"Поскольку чемпион WBO Александр Усик переходит в супертяжелый вес, "временный" чемпион Кшиштоф Гловацки становится новым чемпионом организации", - заявил президент организации Франсиско Валкарсель.
Таким образом, чемпионом WBO вновь стал поляк Кшиштоф Гловацки, который владел титулом до встречи с Усиком.
Также на кону боя Гловацки - Бриедис будет еще один чемпионский титул, ранее принадлежащий Усику - вакантный пояс по версии WBC.
Напомним, после того, как Усик лишился пояса по версии WBA, у украинца еще остается пояс чемпиона IBF в тяжелом весе.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.