Усик отказался от третьего чемпионского пояса

Александр Усик лишился статуса чемпиона мира по версии WBO.

Александр Усик продолжает терять свои пояса – теперь уже бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе больше не является чемпионом мира по версии WBO, сообщили в организации.

"Поскольку чемпион WBO Александр Усик переходит в супертяжелый вес, "временный" чемпион Кшиштоф Гловацки становится новым чемпионом организации", - заявил президент организации Франсиско Валкарсель.

Таким образом, чемпионом WBO вновь стал поляк Кшиштоф Гловацки, который владел титулом до встречи с Усиком.

Фото: wboboxing.com Кшиштоф Гловацки

Защиту титула Гловацки проведет 15 июня в Риге в полуфинале второго сезона Суперсерии в бою с Майрисом Бриедисом.

Также на кону боя Гловацки - Бриедис будет еще один чемпионский титул, ранее принадлежащий Усику - вакантный пояс по версии WBC.

Напомним, после того, как Усик лишился пояса по версии WBA, у украинца еще остается пояс чемпиона IBF в тяжелом весе.