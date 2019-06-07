В Киеве задержали главную тренерку Национальной сборной по подводному спорту при получении 20 тыс. гривен взятки
Она требовала деньги от тренера одной из ДЮСШ за участие его воспитанников в чемпионате Европы по плаванию в ластах.
Сотрудники Службы безопасности задержали главную тренерку Национальной сборной Украины по подводному спорту и подводной деятельности по подозрению в получении 20 тыс. гривен взятки. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ на фейсбуке.
Правоохранители установили, что тренерка, которая также является сотрудницей государственного учреждения "Укрспортобеспечение" Министерства молодежи и спорта, требовала 20 тыс. гривен от тренера одной из частных детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ).
За эти деньги женщина обещала беспрепятственное участие воспитанников тренера частной спортшколы в чемпионате Европы по плаванию в ластах.
Чиновницу задержали в Киеве во время получения взятки. На данный момент решается вопрос об объявлении женщине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса и избрании меры пресечения.
Досудебное расследование продолжается.
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05.06.2019 23:50