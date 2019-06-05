Усик свой первый бой в хэвивейте проведет с победителем реванша Джошуа с Руисом, - промоутер

Александр Красюк рассчитывает на такой сценарий.

Усик свой первый бой в хэвивейте проведет с победителем реванша Джошуа с Руисом, - промоутер
Александр Красюк
Фото: http://isport.ua

Гендиректор К2 Promotions и со-промоутер чемпиона мира по версиям WBO, WBC и IBF в тяжелом весе Александра Усика - Александр Красюк рассказал, как поменялся расклад сил в супертяжелом дивизионе после поражения Энтони Джошуа от Энди Руиса:

"Что произошло с Джошуа? Никто этого точно не знает, возможно, даже сам Джошуа и его команда. Очевидно одно: если бой проигран, то при подготовке и в самом бою однозначно были допущены какие-то ошибки. Конечно, это проигрыш Джошуа. Он не использовал свои преимущества. Если британец сможет оправиться от психологической травмы, то в матче-реванше, который, как я думаю, пройдет в конце этого года, он однозначно будет фаворитом", - цитирует сопромоутера Усика sport.ua.

"Теперь три пояса принадлежат Руису, еще один – Уайлдеру. Оба являются боксерами промоутера Эла Хэймона. Но вопрос об объединительном поединке пока неактуальный. Кто бы не победил в матче-реванше между Джошуа и Руисом, даже если это будет американец, он будет вынужден провести обязательную защиту пояса WBO. Мы рассчитываем, что этим претендентом будет Александр Усик", - подытожил Красюк.

Добавим, что Джошуа активировал пункт контракта о матче-реванше. Поединок должен состояться осенью.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Драматично завершился в супертяжелом весе бой за четыре титулаДраматично завершился в супертяжелом весе бой за четыре титула
В первенстве Закарпатья болельщики жестоко избили футбольного арбитраВ первенстве Закарпатья болельщики жестоко избили футбольного арбитра
Олег Блохин был доставлен на финал Лиги Европы на инвалидной коляске. ФутболОлег Блохин был доставлен на финал Лиги Европы на инвалидной коляске. Футбол
"Львов" - "Шахтер" - 0:3: Заместитель Мораэса. 32 тур (ВИДЕО)  . Футбол"Львов" - "Шахтер" - 0:3: Заместитель Мораэса. 32 тур (ВИДЕО)  . Футбол
Сборная Украины с первого места вышла в плей-офф Чемпионата мира U-20. ФутболСборная Украины с первого места вышла в плей-офф Чемпионата мира U-20. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
Кубок Стэнли: "Бостон" выиграл первый матч финальной серии (ВИДЕО)  Кубок Стэнли: "Бостон" выиграл первый матч финальной серии (ВИДЕО)  
Промоутер Усика сообщил, когда украинец вернется на рингПромоутер Усика сообщил, когда украинец вернется на ринг
Уайлдер тяжелым нокаутом в первом раунде защитил пояс WBC и заставил задуматься УсикаУайлдер тяжелым нокаутом в первом раунде защитил пояс WBC и заставил задуматься Усика
Промоутеры Ломаченко и Кэмпбелла согласовали дату объединительного боя за поясаПромоутеры Ломаченко и Кэмпбелла согласовали дату объединительного боя за пояса
Усик отложил бой с Такамом из-за травмыУсик отложил бой с Такамом из-за травмы
Стал известен гонорар Усика за бой с ТакамомСтал известен гонорар Усика за бой с Такамом
"Простить и посадить", - Усик прокомментировал результаты второго тура президентских выборов"Простить и посадить", - Усик прокомментировал результаты второго тура президентских выборов
Зинченко продлил свой же уникальный рекорд в Английской Премьер-ЛигеЗинченко продлил свой же уникальный рекорд в Английской Премьер-Лиге
Cегодня стартует предварительная продажа билетов на бой Усика против ТакамаCегодня стартует предварительная продажа билетов на бой Усика против Такама
Усик дебютирует в супертяжелом весе 25 мая
Последние новости
Подгружаем последние новости