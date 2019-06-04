"Динамо" подписало лучшего игрока тульского "Арсенала" в сезоне-2018/19. Футбол

Киевляне осуществили первый трансфер.

"Динамо" подписало лучшего игрока тульского "Арсенала" в сезоне-2018/19
Абдула Кадири
Фото: ФК "Динамо"

"Динамо" достигло соглашения с венской "Аустрией" о трансфере 23-летнего опорного полузащитника Абдула Кадири Мохаммеда, сообщается на официальном сайте киевского клуба.

Футболист является универсалом - он может играть не только на позиции опорного полузащитника, но и в центре защиты.

Сумма сделки не разглашается. Ориентировочная стоимость игрока составляет 1,5 млн евро.

Прошедший сезон Кадири провел в аренде в тульском "Арсенале", выступающем в РоSSийской Премьер-лиге. В 22-х матчах за "канониров" Абдула стал автором одного забитого мяча, а также отметился двумя результативными передачами.

По мнению болельщиков, Кадири стал лучшим игроком "Арсенала" в сезоне-2018/19.


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