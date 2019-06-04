ФК "Заря" назначил нового главного тренера. Футбол

Контракт с Виктором Скрипником заключен на три года.

ФК "Заря" назначил нового главного тренера
Виктор Скрипник
Фото: zarya-lugansk.com

Новым главным тренером луганского футбольного клуба "Заря" стал Виктор Скрипник. Контракт заключен на три года, сообщается на сайте клуба.

Презентация Скрипника в качестве нового наставника "Зари" состоится 18 июля в Запорожье на "Славутич-Арене".

Виктор Скрипник выступал за "Металлург" (Запорожье), "Днепр2 и немецкий "Вердер". В составе последнего стал чемпионом Бундеслиги и дважды обладателем Кубка Германии.

Ранее специалист никогда не тренировал украинские клубы. Последним местом работы 49-летнего тренера была "Рига", с которым украинец стал чемпионом Латвии и выиграл Кубок Латвии в 2018 году. Контракт с клубом действовал еще год, но Скрипник досрочно ушел из команды.

До "Риги" Скрипник с 2014 по 2016 год тренировал бременский "Вердер". В первом сезоне под руководством украинца команда заняла 10 место в Бундеслиге.

В конце мая пост главного тренера"Зари" покинул Юрий Вернидуб. Контракт "Зари" со специалистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон.


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