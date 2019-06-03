Молодежная сборная Украины впервые в истории вышла в четвертьфинал Чемпионата мира
Украинцы уверенно переиграли панамских сверстников.
В польском Тыхы на поле стадиона "Мейски" состоялся поединок 1/8 финала Чемпионата мира среди юношей возрастом до 20 лет, в котором сборная Украины сразилась со сверстниками из Панамы.
Поединок завершился убедительной и прогнозируемой победой подопечных Александра Петракова 4:1.
Напомним, сборная Украины (U-20) с первого места в группе D вышла в раунд плей-офф. В свою очередь, в группе Е панамцы заняли третье место и за счет дополнительных показателей попали в число лучших четырех сборных, занявших третьи места в своих группах.
В довольно осторожном дебюте матча первый же удар в створ ворот оказался результативным. Форвард "Шахтера" Даниил Сикан, выступающий в аренде за "Мариуполь", на 23-й минуте точно положил мяч в угол ворот панамцев 1:0.
На 41-й минуте после стандарта наши парни удвоили преимущество – динамовец Денис Попов воспользовался ошибкой голкипера панамцев и с метра воткнул головой мяч в ворота 2:0.
А на последней минуте тайма Сикан оформил дубль 3:0.
В начале второго тайма панамцы вдохнули в интригу матча искру надежды, сократив отставание в счете 3:1.
Однако, подопечные Александра Петракова умело "засушили" игру, а в эндшпиле забили четвертый гол – отличился одноклубник Попова Сергей Булеца 4:1.
Таким образом, украинцы с четвертой попытки вышли в четвертьфинал молодежного ЧМ U-20 - во всех трех предыдущих случаях "сине-желтых" ждало разочарование.
В четвертьфинале Украина сыграет с Колумбией, которая в 1/8 финала обыграла Новую Зеландию в серии пенальти (основное время 1:1). Матч состоится 7 июня.
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03.06.2019 18:19