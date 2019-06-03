Молодежная сборная Украины впервые в истории вышла в четвертьфинал Чемпионата мира

Украинцы уверенно переиграли панамских сверстников.

Молодежная сборная Украины впервые в истории вышла в четвертьфинал Чемпионата мира
Фото: ФИФА

В польском Тыхы на поле стадиона "Мейски" состоялся поединок 1/8 финала Чемпионата мира среди юношей возрастом до 20 лет, в котором сборная Украины сразилась со сверстниками из Панамы.

Поединок завершился убедительной и прогнозируемой победой подопечных Александра Петракова 4:1.

Напомним, сборная Украины (U-20) с первого места в группе D вышла в раунд плей-офф. В свою очередь, в группе Е панамцы заняли третье место и за счет дополнительных показателей попали в число лучших четырех сборных, занявших третьи места в своих группах.

В довольно осторожном дебюте матча первый же удар в створ ворот оказался результативным. Форвард "Шахтера" Даниил Сикан, выступающий в аренде за "Мариуполь", на 23-й минуте точно положил мяч в угол ворот панамцев 1:0.

На 41-й минуте после стандарта наши парни удвоили преимущество – динамовец Денис Попов воспользовался ошибкой голкипера панамцев и с метра воткнул головой мяч в ворота 2:0.

А на последней минуте тайма Сикан оформил дубль 3:0.

В начале второго тайма панамцы вдохнули в интригу матча искру надежды, сократив отставание в счете 3:1.

Однако, подопечные Александра Петракова умело "засушили" игру, а в эндшпиле забили четвертый гол – отличился одноклубник Попова Сергей Булеца 4:1.

Таким образом, украинцы с четвертой попытки вышли в четвертьфинал молодежного ЧМ U-20 - во всех трех предыдущих случаях "сине-желтых" ждало разочарование.

В четвертьфинале Украина сыграет с Колумбией, которая в 1/8 финала обыграла Новую Зеландию в серии пенальти (основное время 1:1). Матч состоится 7 июня.

Обзор матча Украина - Панама - на официальном сайте ФИФА.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Драматично завершился в супертяжелом весе бой за четыре титулаДраматично завершился в супертяжелом весе бой за четыре титула
Легенды "Челси" сошлись друг против друга в битве за право участия в Английской Премьер-Лиге. ФутболЛегенды "Челси" сошлись друг против друга в битве за право участия в Английской Премьер-Лиге. Футбол
На Roland Garros теннисистка не смогла завершить розыгрыш из-за атаковавших её голубейНа Roland Garros теннисистка не смогла завершить розыгрыш из-за атаковавших её голубей
В Испании разгорелся скандал с договорными матчами, задержан экс-игрок "Реала". ФутболВ Испании разгорелся скандал с договорными матчами, задержан экс-игрок "Реала". Футбол
Кубок Стэнли: "Бостон" выиграл первый матч финальной серии (ВИДЕО)  Кубок Стэнли: "Бостон" выиграл первый матч финальной серии (ВИДЕО)  
Блок рекламы


Похожие новости
Сборная Украины с первого места вышла в плей-офф Чемпионата мира U-20. ФутболСборная Украины с первого места вышла в плей-офф Чемпионата мира U-20. Футбол
Хавбек сборной Украины отказал "Спартаку". ФутболХавбек сборной Украины отказал "Спартаку". Футбол
Кубок мира: Серебряный прицел КостевичКубок мира: Серебряный прицел Костевич
Молодежная сборная Украины по футболу одержала вторую победу на Чемпионате мираМолодежная сборная Украины по футболу одержала вторую победу на Чемпионате мира
Украинка Козлова вышла во второй круг "Ролан Гаррос"Украинка Козлова вышла во второй круг "Ролан Гаррос"
Сборная Украины с победы стартовала на молодежном Чемпионате мира по футболуСборная Украины с победы стартовала на молодежном Чемпионате мира по футболу
На Чемпионате мира по хоккею определились все пары полуфиналистов
"Александрия" впервые в своей истории стала призером чемпионата Украины"Александрия" впервые в своей истории стала призером чемпионата Украины
"Александрия" впервые в истории стала призером чемпионата Украины"Александрия" впервые в истории стала призером чемпионата Украины
Футболист шикарным голом на 92-й минуте лишил команду отца путевки в плей-офф национального чемпионатаФутболист шикарным голом на 92-й минуте лишил команду отца путевки в плей-офф национального чемпионата
Последние новости
Подгружаем последние новости