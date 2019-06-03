Новостей.COM ⇒ Спорт

Британский боксер защитил два пояса ярким нокаутом Каллум Смит провел качественный поединок. Фото: Twitter Фото: Twitter Чемпион WBA Super и WBC Diamond во втором среднем весе, британец Каллум Смит (26–0, 19 КО) защитил свои титулы в Нью-Йорке, эффектно нокаутировав в третьем раунде француза камерунского происхождения Хассана Н'Дам Н'Жикама (37–4, 21 КО). Напомним, Напомним, WBA лишила Александра Усика чемпионского пояса.

LB.ua

!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.