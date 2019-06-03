Британский боксер защитил два пояса ярким нокаутом

Каллум Смит провел качественный поединок.

Британский боксер защитил два пояса ярким нокаутом
Фото: Twitter

Фото: Twitter
Чемпион WBA Super и WBC Diamond во втором среднем весе, британец Каллум Смит (26–0, 19 КО) защитил свои титулы в Нью-Йорке, эффектно нокаутировав в третьем раунде француза камерунского происхождения Хассана Н'Дам Н'Жикама (37–4, 21 КО).

Напомним, WBA лишила Александра Усика чемпионского пояса.


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