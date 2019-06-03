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2019-06-03
Британский боксер защитил два пояса ярким нокаутом
Каллум Смит провел качественный поединок.
Фото: Twitter
Фото: Twitter
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