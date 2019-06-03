Кубок Стэнли: "Брюинз" снова впереди (ВИДЕО)  

БОСТОН - СЕНТ-ЛУИС - 2-1
 
Матч №3
 
СЕНТ-ЛУИС - БОСТОН - 2:7 (0:3, 1:2, 1:2).
Фото Кубок Стэнли: "Брюинз" снова впереди (ВИДЕО)
Суббота. Сент-Луис. "Сент-Луис" - "Бостон" - 2:7. 21-я минута. Только что Давид ПАСТРНЯК забросил четвертую шайбу в ворота Джордана БИННИНГТОНА. Фото: nhl.com
 
Голы: Бержерон - 9 (бол., Краг, Дебраск), 10:47 - 0:1. Койл - 8 (Юханссон, Хейнен), 17:40 - 0:2. Керали - 4 (Нордстрем), 19:50 - 0:3. Пастрняк - 8 (бол., Краг, Бержерон), 20:41 - 0:4. Барбашев - 3 (Сэнфорд, Стин), 31:05 - 1:4. Краг - 2 (бол., Маршан, Бержерон), 32:12 - 1:5. Парэйко - 2 (бол., О`Райлли, Бозак), 45:24 - 2:5. Аккьяри - 2 (п.в., Нордстрем, Койл), 58:12 - 2:6. Юханссон - 4 (бол., Краг, Клифтон), 58:35 - 2:7.
 
Вратари: Биннингтон (Аллен, 32:12, 54:30 - 55:38, 56:00 - 58:12) - Раск.
 
Броски: 29 (8+10+11) - 24 (12+8+4).
 
Штраф: 14 - 16.
 
1 июня. Сент-Луис. «Энтерпрайз Центр». 18 789 зрителей.
 
Куда более искушенный в поединках такого калибра «Бостон» пришел в себя после поражения во втором домашнем матче и вернул преимущество в серии.
 
Начало разгрому положило точное подправление броска Тори Крюга от Патриса Бержерона, случившееся в середине первого периода. Благодаря ему и еще двум результативным передачам форвард вышел на второе место в истории «Брюинз» по количеству набранных очков в плей-офф (102). Этот гол стал первым из четырех, забитых «Бостоном»в этой встрече в большинстве. Что удивительно, все эти шайбы были заброшены первыми же бросками.
 
Второй гол не заставил себя ждать. Спустя семь минут Хайнен, Юханссон и Койл убежали в контратаку и разыграли прекрасный треугольник в чужой зоне. Первые двое вывели Койла на бросковую позицию из правого круга вбрасывания, и тот сделал счет 2:0.
 
Впрочем, «блюзменам» не удалось уйти на перерыв даже при такой ситуации. За десять секунд до перерыва они пропустили третью шайбу, которая получилась довольно обидной. Было очень похоже на то, что гол Шона Курали был забит из положения «вне игры» Тренерский штаб хозяев был того же мнения и взял видеопросмотр игрового момента. К сожалению для них, гол был засчитан, а сами «музыканты» получили меньшинство.
 
«Мы посчитали, что в том эпизоде был офсайд у Нордстрема, но ситуация была 50 на 50. Конечно, мы надеялись уйти на перерыв при счете 2:0. Увы, просмотр и решение были не в нашу пользу. Мы остались в меньшинстве, а после перерыва «Бостон» забил четвертый гол. Это был кинжал в нашу спину», - заявил после игры наставник хозяев льда Крейг Берубе.
 
Как мы уже можем догадываться, свое большинство «Бостон» реализовал, сделал он это на первой минуте второго периода. Давид Пастрняк в ближнем бою переиграл вратаря хозяев Биннингтона и забил ему с неудобной руки. Ну а третий период команды просто доигрывали.
 
Таким образом, «Бостон» одержад победу в третьей встрече финальной серии и повел со счетом 2:1. Интересно, что в истории НХЛ команды, побеждавшие в третьей встрече финала, в 78,6 процента случаев выигрывали Кубок Стэнли.
 
Евгений БЕЛОЗЕРОВ, Спорт-Экспресс в Украине
 


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