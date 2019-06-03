Стало известно, почему Олег Блохин был на финале Лиги Европы в инвалидном кресле. Футбол

Один из лучших футболистов в истории Украины, обладатель Золотого мяча-1975 Олег Блохин, ныне занимающий один из руководящих постов в Совете стратегического развития футбола Украинской ассоциации футбола (УАФ), недавно перенес операцию, сообщает Sport Arena.

У экс-наставника "Динамо" и сборной Украины возникли проблемы со спиной – потребовалось хирургическое вмешательство по поводу грыжи. Операция прошла успешно. Сейчас у функционера – процесс восстановления, а врачи рекомендовали дозировать нагрузки при ходьбе, отмечает издание.

Именно по этой причине на финальном матче Лиги Европы в Баку, в котором "Челси" разгромил "Арсенал" (4:1), Блохин был в инвалидном кресле.

Блохин провел 432 матча за "Динамо" и забил 215 голов. Также выступал за австрийский "Форвертс" и кипрский "Арис".

В качестве тренера работал с рядом греческих клубов, возглавлял ФК "Москва" и киевское "Динамо", а главным достижением для Блохина стал выход сборной Украины в 1/4 финала Чемпионата мира-2006 в Германии.