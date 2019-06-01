"Львов" - "Шахтер" - 0:3: Заместитель Мораэса. 32 тур (ВИДЕО)  . Футбол

ЛЬВОВ - ШАХТЕР - 0:3 (0:0)

Голы: ДЕНТИНЬЮ (Соломон), 65 - 0:1. СТЕПАНЕНКО (Дентинью), 78 - 0:2. МАТВИЕНКО (Дентинью), 85 - 0:3.

Фото: shakhtar.com

«Львов» (Львов): Сарнавский - 5,0. Адамюк (к) - 5,0. Приймак - 5,0. Висенте - 5,0. Бруну - 5,5. Липе - 5,0. Алвару - 5,5 (Брама, 87 - б/о). Пантелейчук - 5,0 (Химчак, 46 - 5,0). Мартан - 5,0. ПЕДРУ - 5,5. Шина – 5,0 (Иваночко, 80 - б/о).

«Шахтер» (Донецк): Кудрик - 6,0. Бондаренко - 6,0. Бутко - 6,0. Хочолава - 6,0. Матвиенко - 6,0. Коваленко (к) - 6,0. Маркос Антониу - 6,0. ДЕНТИНЬЮ - 7,0. Соломон - 6,5 (Марлос, 76 - б/о). Маркос Сиприану - 6,0 (Степаненко, 61 - 6,5). Фернанду - 6,0 (Тете, 69 - 6,5)

Наказания: Педру, 42. Маркос Антониу, 50. Мартан 61. Степаненко, 73 (предупреждения)

Судьи: КОЗЫРЯЦКИЙ (Запорожье). Курбанов (Херсон), Дашко (Киевская обл.).

Голевые моменты: 1 - 7.

Удары (в створ): 3 (0) - 12 (8).

Угловые: 2 - 4.

30 мая. Львов . Стадион «Украина». 14 градусов. 2168 зрителей (вмещает 27 925).

Помимо Тайсона, Исмаили и Веллингтона Нема, с разрешения Паулу Фонсеки официально ушедших в отпуск сразу после матча с динамовцами, аналогичной привилегии, судя по всему удостоился и Андрей Пятов, которого не было ни в Харькове на игре с «Мариуполем», ни вчера во Львове.

В протокол, как известно, можно вносить вместе с запасными игроками 18 фамилий, «Шахтер» же привез на заключительную встречу в сезоне 19 футболистов , предсказуемо сделав ставку на молодежь. Любопытно, что единственным «лишним», не попавшим в заявку на матч, оказался нигериец Кайоде, который в отсутствии травмированного Жуниора Мораэса формально считается главным штатным форвардом «оранжево-черных».

Впрочем, ради него пожертвовать, скажем, Дентинью было бы несправедливо: хорошо заученные навыки нападающего присущи опытному бразильцу, что и было доказано им посредством хет-трика в недавнем матче с Мариуполем. А последним дебютантом сезона в «Шахтере» выпало стать юному центральному защитнику Бондаренко.

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Рулевой «Львова» Богдан Блавацкий при подготовке к свиданию с чемпионами Украины тоже должен был на всякий случай держать в уме имена своих честолюбивых дублеров: Насонов и Парамонов вернулись из Киева с повреждениями, а Борзенко - с четвертой желтой карточкой, категорически лишившей львовского капитана права попасть в заявку на матч с «Шахтером».

Поэтому вместе с игроками основного состава к свиданию с донецким клубом готовились полдюжины резервистов «Львова» из U-19 и молодежной команды.

- Формально матч с «Шахтером» турнирного значения не имеет ни для нас, ни для соперников, - размышлял накануне Блавацкий. - Однако в любом случае встреча с таким соперником не может считаться для «Львова» проходной. У нас есть кадровые проблемы, и с этим придется смириться. Зато возникает шанс у молодых игроков проявить себя.

Главное - сыграть дисциплинированно, избежать детских ошибок в обороне. Не испугаться и не посыпаться, если что пойдет не так, как мы задумывали. Разумеется, постараемся не только защищаться, но и поискать удачу в контратаках…

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Надо сказать, что ждать первой возможности провести опасную контратаку львовянам пришлось почти полтайма. Помогла расслабленность Хочолавы, неудачно отбросившего мяч на Матвиенко. Бруну получил возможность прицельно пробить, но мяч пролетел впритирку со стойкой ворот Кудрика.

Ответный выпад горняков, тут же организованный Фернанду, выглядел весьма перспективным. Возможно, арбитру стоило дать свисток «в пользу провинившегося», когда донецкого бразильца откровенно пытались остановить руками на подступах к штрафной «Львова», однако Козыряцкий позволил горнякам продолжить атаку, а завершающий удар Сиприану никакой опасности для Сарнавского не представлял.

В целом до перерыва игра протекала довольно монотонно, если не сказать скучно. «Шахтер», естественно, владел инициативой. Львовяне часто фолили, но первый в матче «горчичник» Педру получил за симуляцию: после единоборства с Хочолавой в штрафной «Шахтера» он немного покорчился на газоне, однако судья ему не поверил.

Удары у горняков, что называется, не шли. Дентинью, Соломон, Коваленко, игравший с капитанской повязкой, делали попытки поразить ворота «Львова» с разных дистанций, но точностью не отличались.

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Как это случалось на протяжении всего сезона, после перерыва «Шахтер» включил, наконец, необходимый скоростной режим, чтобы соперник был сломлен окончательно и бесповоротно. Еще минут двадцать горнякам пришлось, как клещами, вытаскивать «горожан» со своей половины поля, иногда подключая ради этого даже Кудрика к своим комбинациям, пока, наконец, счет не был открыт.

Сделал это Дентинью, которого на финише сезона можно считать заместителем Жуниора Мораэса, который залечивает перелом двух ребер, по бомбардирской части в «Шахтере».

Мало того, что Дентинью забил первый гол, сломавший сопротивление львовян, он еще дважды ассистировал. Сначала - Степаненко, вонзившему мяч под перекладину с линии штрафной. Потом - Матвиенко, которому также помог отличиться небольшой рикошет от защитника хозяев который дезориентировал Сарнавского.

В концовке матча «Шахтер» получил подкрепление, о котором его соперник не смеет даже мечтать. Выход на поле Степаненко, Тете и Марлоса не только придал стройности атакам горняков, но наверняка психологически подействовал на «горожан», понявших, что сопротивление бесполезно и под занавес сезона придется смириться с очередным ударом футбольной фортуны…