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Олег Блохин был доставлен на финал Лиги Европы на инвалидной коляске. Футбол У легенды "Динамо" временные проблемы с опорно-двигательной системой. Олег Блохин Фото: ffu.org.ua Легендарный футболист киевского "Динамо" Олег Блохин по официальному приглашению организаторов финала Лиги Европы три дня пребывал в Баку. Однако на спортивную арену "Олимпийского" экс-наставник "Динамо" и сборной Украины, а ныне функционер Украинской ассоциации футбола прибыл на инвалидной коляске. По сообщению "Советского спорта", обладатель "Золотого мяча"-1975 сильно хромал, поэтому воспользовался помощью специальной коляски. Напомним, в финале "Челси" обыграл "Арсенал" 4:1 и во второй раз в своей истории выиграл второй по значимости клубный европейский турнир.

LB.ua

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