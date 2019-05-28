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Кубок Стэнли: "Бостон" выиграл первый матч финальной серии (ВИДЕО) "Бостон" обыграл "Сент-Луис" в стартовом матче финальной серии Кубка Стэнли. По ходу матча гости вели 2:0. Отличились Брэйден Шенн и Владимир Тарасенко. Фото: nhl.com У хозяев забивали Коннор Клифтон, Чарли Макэвой, Шон Керали и Брэд Маршан. Второй матч состоится 30 мая. НХЛ Кубок Стэнли Финал Первый матч "Бостон" - "Сент-Луис" - 4:2 (0:1, 2:1, 2:0) Голы: Шенн - 3 (Шворц, Боумистер), 7:23 - 0:1. Тарасенко - 9 (Шенн), 21:00 - 0:2. Клифтон - 2 (Керали, Нордстрем), 22:16 - 1:2. Макэвой - 2 (бол.), 32:41 - 2:2. Керали - 3 (Аккьяри, Хара), 45:21 - 3:2. Маршан - 8 (п.в.), 58:11 - 4:2. Вратари: Раск - Биннингтон (57:47 - 58:11, 58:33). Штраф: 4 - 10. Броски: 38 (8+18+12) - 20 (8+3+9). 28 мая. Бостон. TD Garden. Счет в серии : 1-0.

Спорт-Экспресс

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