Кубок Стэнли: "Бостон" выиграл первый матч финальной серии (ВИДЕО)  

"Бостон" обыграл "Сент-Луис" в стартовом матче финальной серии Кубка Стэнли.
 
По ходу матча гости вели 2:0. Отличились Брэйден Шенн и Владимир Тарасенко.
Фото Кубок Стэнли: "Бостон" выиграл первый матч финальной серии (ВИДЕО)
Фото: nhl.com
 
У хозяев забивали Коннор Клифтон, Чарли Макэвой, Шон Керали и Брэд Маршан.
 
Второй матч состоится 30 мая.
 
НХЛ
 
Кубок Стэнли
 
Финал
 
Первый матч
 
"Бостон" - "Сент-Луис" - 4:2 (0:1, 2:1, 2:0)
 
Голы: Шенн - 3 (Шворц, Боумистер), 7:23 - 0:1. Тарасенко - 9 (Шенн), 21:00 - 0:2. Клифтон - 2 (Керали, Нордстрем), 22:16 - 1:2. Макэвой - 2 (бол.), 32:41 - 2:2. Керали - 3 (Аккьяри, Хара), 45:21 - 3:2. Маршан - 8 (п.в.), 58:11 - 4:2.
 
Вратари: Раск - Биннингтон (57:47 - 58:11, 58:33).
 
Штраф: 4 - 10.
 
Броски: 38 (8+18+12) - 20 (8+3+9).
 
28 мая. Бостон. TD Garden.
 
Счет в серии: 1-0.
 


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