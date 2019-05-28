Лидер "Астон Виллы" играл на фарт финал плей-офф Чемпионшипа в убитых бутсах
Джек Грилиш очень суеверен.
Накануне на "Уэмбли" "Астон Вилла" обыграла в финале плей-офф Чемпионшипа "Дерби Каунти" (2:1) и спустя 3 года вернулась в Английскую Премьер-Лигу.
Главная звезда команды - ирландец Джек Грилиш, которого главный тренер финалиста Лиги Чемпионов – "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино хочет видеть в своей команде, провел матч в "убитых" бутсах, которые едва не разваливались у него на ноге.
"Я вернулся после травмы, и бутсы были в отличном состоянии все время. Я забивал, отдавал голевые, думая, что все дело в моей счастливой паре. И сыграл в них решающий матч сезона", - цитирует вице-капитана АВ Sky Sports.
Добавим, что в том матче Грилиш отметился голом.
Смеем предположить, что до стартового тура АПЛ эти бутсы Грилиша могут не дожить.
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