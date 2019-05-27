Промоутер Усика сообщил, когда украинец вернется на ринг

Бой намечен на начало осени.

Промоутер Усика сообщил, когда украинец вернется на ринг
Александр Усик
Фото: Владимир Дубика/K2 Promotions Ukraine

Накануне в американской Оксон Хилле состоялся вечер бокса, в главном поединке которого должен был выступать Александр Усик.

Однако, дебют украинца в хэвивейте был отложен из-за полученной во время подготовки к бою с Карлосом Такамом травмой бицепса.

На пресс-конференции после вечера бокса со-промоутер Усика Эдди Хирн назвал планируемые сроки возвращения украинца – по его словам чемпион по версиям WBO, WBC и IBF в тяжелом весе вернется на ринг в сентябре.


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