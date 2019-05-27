Промоутер Усика сообщил, когда украинец вернется на ринг
Бой намечен на начало осени.
Накануне в американской Оксон Хилле состоялся вечер бокса, в главном поединке которого должен был выступать Александр Усик.
Однако, дебют украинца в хэвивейте был отложен из-за полученной во время подготовки к бою с Карлосом Такамом травмой бицепса.
На пресс-конференции после вечера бокса со-промоутер Усика Эдди Хирн назвал планируемые сроки возвращения украинца – по его словам чемпион по версиям WBO, WBC и IBF в тяжелом весе вернется на ринг в сентябре.
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