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Суркис без раздумий отказал "Наполи" в трансфере игрока "Динамо" за 18 млн евро, - СМИ. Футбол Вчера Виктор Цыганков забил единственный гол "Динамо" в матче против "Шахтера". Виктор Цыганков Фото: ФК " Динамо "Динамо" отказалось вести переговоры с "Наполи" по трансферу вице-капитана Виктора Цыганкова, сообщает football.ua. Вице-чемпион Италии обратился к вице-чемпиону Украины с предложением по хавбеку в размере 18 млн евро, уточняет издание. Однако президент "Динамо" Игорь Суркис даже не стал рассматривать предложение "Наполи" и сразу ответил отказом. Действующий контракт Цыганкова с "Динамо" рассчитан до июня 2023 года. В этом сезоне 21-летний игрок провел 45 поединков в футболке "бело-синих", забив 18 голов и сделав 16 ассистов. В конце прошлого года "Динамо" отклонило предложение немецкого клуба о покупке Цыганкова.

LB.ua

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