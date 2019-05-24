Суркис без раздумий отказал "Наполи" в трансфере игрока "Динамо" за 18 млн евро, - СМИ. Футбол

Вчера Виктор Цыганков забил единственный гол "Динамо" в матче против "Шахтера".

Суркис без раздумий отказал "Наполи" в трансфере игрока "Динамо" за 18 млн евро, - СМИ
Виктор Цыганков
Фото: ФК "Динамо"

"Динамо" отказалось вести переговоры с "Наполи" по трансферу вице-капитана Виктора Цыганкова, сообщает football.ua.

Вице-чемпион Италии обратился к вице-чемпиону Украины с предложением по хавбеку в размере 18 млн евро, уточняет издание.

Однако президент "Динамо" Игорь Суркис даже не стал рассматривать предложение "Наполи" и сразу ответил отказом.

Действующий контракт Цыганкова с "Динамо" рассчитан до июня 2023 года.

В этом сезоне 21-летний игрок провел 45 поединков в футболке "бело-синих", забив 18 голов и сделав 16 ассистов.

В конце прошлого года "Динамо" отклонило предложение немецкого клуба о покупке Цыганкова.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Лига 1: "Лилль" сыграет в Лиге чемпионовЛига 1: "Лилль" сыграет в Лиге чемпионов
Лига 1: Ключевая победа "Монако"Лига 1: Ключевая победа "Монако"
ЧМ-2019: Сборная США разгромила Данию (ВИДЕО)  ЧМ-2019: Сборная США разгромила Данию (ВИДЕО)  
ЧМ-2019: Финляндия разгромила Великобританию (ВИДЕО)  ЧМ-2019: Финляндия разгромила Великобританию (ВИДЕО)  
Уайлдер тяжелым нокаутом в первом раунде защитил пояс WBC и заставил задуматься УсикаУайлдер тяжелым нокаутом в первом раунде защитил пояс WBC и заставил задуматься Усика
Блок рекламы


Похожие новости
Футбольные федерации Португалии и Люксембурга подали апелляции по делу МораесаФутбольные федерации Португалии и Люксембурга подали апелляции по делу Мораеса
Финалисты Лиги Европы в массовом количестве возвращают УЕФА билеты на матч. ФутболФиналисты Лиги Европы в массовом количестве возвращают УЕФА билеты на матч. Футбол
Футболист шикарным голом на 92-й минуте лишил команду отца путевки в плей-офф национального чемпионатаФутболист шикарным голом на 92-й минуте лишил команду отца путевки в плей-офф национального чемпионата
"Пари Сен-Жермен" установил ценник на Мбаппе. Футбол"Пари Сен-Жермен" установил ценник на Мбаппе. Футбол
В матче Первой лиги перед пробитием пенальти футболисты разгребали воду рукамиВ матче Первой лиги перед пробитием пенальти футболисты разгребали воду руками
Сборные Украины выиграли "золото" Кубка Европы по спортивной ходьбеСборные Украины выиграли "золото" Кубка Европы по спортивной ходьбе
Роналду ударил своего сына по голове чемпионским кубком на праздновании чемпионства "Ювентуса". ФутболРоналду ударил своего сына по голове чемпионским кубком на праздновании чемпионства "Ювентуса". Футбол
Федерация футбола Украины переименована в Украинскую ассоциацию футболаФедерация футбола Украины переименована в Украинскую ассоциацию футбола
Игрок сборной Украины стал чемпионом Бельгии. ФутболИгрок сборной Украины стал чемпионом Бельгии. Футбол
Пристрелка к Европейским играм и чемпионату мираПристрелка к Европейским играм и чемпионату мира
Последние новости
Подгружаем последние новости