Суркис без раздумий отказал "Наполи" в трансфере игрока "Динамо" за 18 млн евро, - СМИ. Футбол
Вчера Виктор Цыганков забил единственный гол "Динамо" в матче против "Шахтера".
"Динамо" отказалось вести переговоры с "Наполи" по трансферу вице-капитана Виктора Цыганкова, сообщает football.ua.
Вице-чемпион Италии обратился к вице-чемпиону Украины с предложением по хавбеку в размере 18 млн евро, уточняет издание.
Однако президент "Динамо" Игорь Суркис даже не стал рассматривать предложение "Наполи" и сразу ответил отказом.
Действующий контракт Цыганкова с "Динамо" рассчитан до июня 2023 года.
В этом сезоне 21-летний игрок провел 45 поединков в футболке "бело-синих", забив 18 голов и сделав 16 ассистов.
В конце прошлого года "Динамо" отклонило предложение немецкого клуба о покупке Цыганкова.
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