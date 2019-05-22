"Пари Сен-Жермен" установил ценник на Мбаппе. Футбол

Новую экипировку представят 26 мая.

"Пари Сен-Жермен" установил ценник на Мбаппе
Килиан Мбаппе
Фото: L’?quipe

"Пари Сен-Жермен" не будет рассматривать предложения по трансферу нападающего Кильяна Мбаппе ниже 250 млн евро, информирует L’?quipe.

По данным издания, ПСЖ не заинтересован в расставании с чемпионом мира-2018 в составе сборной Франции и не будет рассматривать предложения ниже указанной суммы. Ранее клуб опубликовал заявление, касающееся будущего игрока, где сообщил, что сотрудничество парижан и Мбаппе продолжится в следующем сезоне.

Напомним, что предметно интересуется футболистом "Реал".

В минувшем сезоне Мбаппе провел 51 матч во всех турнирах, забил 43 гола и отдал 5 результативных передач.


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