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Боксеры-профессионалы одновременно отправили друг друга в нокдаун Рефери не смог сразу двоим открыть счет. Фото: скриншот Фото: скриншот В поединке боксеров-профессионалов, который прошел в Лос-Анджелесе, произошел редкий для бокса эпизод. В одном из раундов Джерхед Фендерсон и Иросвани Дювергель нанесли друг другу встречные сильные удары и одновременно оказались на канвасе ринга. При этом Джерхед сумел быстро подняться, а для Иросвани рефери был вынужден открыть счет. В итоге, победу единогласным решением судей одержал Фендерсон. В итоге, победу единогласным решением судей одержал Фендерсон.

LB.ua

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