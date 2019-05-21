Лишь одного матча не хватило "Реалу", чтобы повторить худший результат в истории клуба

В поединке последнего, 38-го тура чемпионата Испании мадридский "Реал" уступил "Бетису" со счетом 0:2.

Таким образом, в сезоне 2018/2019 "Реал" потерпел 18 поражений во всех турнирах (12 в Примере), повторив второй худший результат в своей истории, сообщает La Vanguardia.

Мадридский клуб в последний раз проигрывал 18 матчей в сезоне 1994/1995.

Антирекорд был установлен в сезоне 1984/1985, когда "королевский" клуб потерпел 19 поражений.