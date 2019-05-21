Лишь одного матча не хватило "Реалу", чтобы повторить худший результат в истории клуба

"Бланкос" потерпели 18 поражений в сезоне.

Лишь одного матча не хватило "Реалу", чтобы повторить худший результат в истории клуба
"Реал"
Фото: realmadrid.com

В поединке последнего, 38-го тура чемпионата Испании мадридский "Реал" уступил "Бетису" со счетом 0:2.

Таким образом, в сезоне 2018/2019 "Реал" потерпел 18 поражений во всех турнирах (12 в Примере), повторив второй худший результат в своей истории, сообщает La Vanguardia.

Мадридский клуб в последний раз проигрывал 18 матчей в сезоне 1994/1995.

Антирекорд был установлен в сезоне 1984/1985, когда "королевский" клуб потерпел 19 поражений.

Добавим, что второй год подряд "Реал" завершил чемпионат Испании на третьем месте, набрав 68 очков.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Фаны "Манчестер Сити" бросили бутылкой с пивом в легенду "Манчестер Юнайтед" после чемпионского матча. ФутболФаны "Манчестер Сити" бросили бутылкой с пивом в легенду "Манчестер Юнайтед" после чемпионского матча. Футбол
"Ливерпуль" все же сумел обойти "Манчестер Сити" в Английской Премьер-Лиге"Ливерпуль" все же сумел обойти "Манчестер Сити" в Английской Премьер-Лиге
Лига 1: "Лилль" сыграет в Лиге чемпионовЛига 1: "Лилль" сыграет в Лиге чемпионов
ЧМ-2019: Сборная США обыграла британцев (ВИДЕО)  ЧМ-2019: Сборная США обыграла британцев (ВИДЕО)  
Ультрас винницкой "Нивы" после принципиального матча жестоко избили судью прямо на полеУльтрас винницкой "Нивы" после принципиального матча жестоко избили судью прямо на поле
Блок рекламы


Похожие новости
После матча Украинской Премьер-лиги арбитр получил пощечинуПосле матча Украинской Премьер-лиги арбитр получил пощечину
Ультрас винницкой "Нивы" после принципиального матча жестоко избили судью прямо на полеУльтрас винницкой "Нивы" после принципиального матча жестоко избили судью прямо на поле
Английская Премьер-Лига запретит футболистам во время матча обращаться к судье с просьбой просмотреть VARАнглийская Премьер-Лига запретит футболистам во время матча обращаться к судье с просьбой просмотреть VAR
В Бразилии судья по мини-футболу умер во время матчаВ Бразилии судья по мини-футболу умер во время матча
Фаны "Манчестер Сити" бросили бутылкой с пивом в легенду "Манчестер Юнайтед" после чемпионского матча. ФутболФаны "Манчестер Сити" бросили бутылкой с пивом в легенду "Манчестер Юнайтед" после чемпионского матча. Футбол
Капитан "Челси" заявил о своем неуважении к главному тренеру и объявил об уходе из клуба. ФутболКапитан "Челси" заявил о своем неуважении к главному тренеру и объявил об уходе из клуба. Футбол
Весь "Ливерпуль" в матче с "Барселоной" сделал лишь на одну обводку больше, чем один МессиВесь "Ливерпуль" в матче с "Барселоной" сделал лишь на одну обводку больше, чем один Месси
В чемпионате Португалии арбитр остановил матч на 2 минуты, чтобы лайнсмен сгонял в туалетВ чемпионате Португалии арбитр остановил матч на 2 минуты, чтобы лайнсмен сгонял в туалет
"Химик" третий раз в истории стал чемпионом Украины по баскетболу"Химик" третий раз в истории стал чемпионом Украины по баскетболу
Впервые в 126-летней истории Кубка Стэнли все четыре победителя дивизионов выбыли в первом раунде плей-офф
Последние новости
Подгружаем последние новости