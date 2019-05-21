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Серия А: "Наполи" дома разгромил "Интер" (ВИДЕО) "Наполи" разгромил "Интер" в матче 37-го тура чемпионата Италии - 4:1. В другой игре "Аталанта" и "Ювентус" сыграли вничью - 1:1. Фото: gazzetta.it Данные результаты позволили "Аталанте" выйти на третье место в серии A, обойдя "Интер" по дополнительным показателям. "Юве" и "Наполи" были лишены турнирной мотивации - туринцы досрочно завоевали титул чемпионов, неаполитанцы также досрочно стали вторыми. Первые четыре места чемпионата выходят в Лигу чемпионов. Перед последним туром на счету "Аталанты" и "Интера" по 66 очков, идущий пятым "Милан" отстает от них на 1 очко. Чемпионат Италии Серия А 37-й тур "Ювентус" - "Аталанта" - 1:1 (0:1) Голы: Иличич, 33 (0:1). Манджукич, 80 (1:1). "Ювентус": Щенсны, Барцальи (Манджукич, 61), Бонуччи, Сандру (Бернардески, 46), Жоау Канселу, Матюиди (Кин, 85), Пьянич, Эмре Джан, Криштиану : Щенсны, Барцальи (Манджукич, 61), Бонуччи, Сандру (Бернардески, 46), Жоау Канселу, Матюиди (Кин, 85), Пьянич, Эмре Джан, Криштиану Роналду , Куадрадо, Дибала. "Аталанта": Голлини, Мазиелло, Хатебур, Джимсити, Гозенс (Манчини, 62), Кастань, Иличич (Барроу, 78), де Рон, Фройлер, Гомес (Пашалич, 74), Сапата. Предупреждения: Сандру, 14. Хатебур, 28. Криштиану : Сандру, 14. Хатебур, 28. Криштиану Роналду , 45+3. Матюиди, 70. Удаление: Бернардески, 90+2. Судья: Рокки. 19 мая. Турин. Стадион "Ювентус". "Наполи" - "Интер" - 4:1 (1:0) Голы: Зелиньски, 16 (1:0). Мертенс, 61 (2:0). Руис, 71 (3:0). Руис, 78 (4:0). Икарди, 81 - с пенальти (4:1). "Наполи": Карнезис, Альбиоль, Малькюи, Гулям, Кулибали (Луперто, 84), Аллан, Зелиньски, Руис, Кальехон, Мертенс (Юнес, 80), Милик (Инсинье, 76). "Интер": Ханданович, Миранда, Асамоа, Д`Амброзио, Шкриньяр, Наингголан, Брозович, Гальярдини (Весино, 58), Перишич (Кандрева, 79), Политано (Икарди, 46), Мартинес. Предупреждения: Кулибали, 9. Наингголан, 48. Аллан, 49. Гулям, 90+1. Судья: Довери. 19 мая. Неаполь. Стадион "Сан-Паоло".

Спорт-Экспресс

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