Сборные Украины выиграли "золото" Кубка Европы по спортивной ходьбе

Литовский Алитус оказался счастливым для украинских команд.

Мужская и женская команды Украины по спортивной ходьбе на 50 километров стали победителями Кубка Европы, который прошел 19 мая в литовском городе Алитус, сообщает Федерация легкой атлетики Украины.

Фото: ФЛАУ
В составе мужской команды-победительницы выступали Иван Банзерук (6 место, 3:48.40), Валерий Литанюк (7 место, 3:51.27), Сергей Будза (13 место, 3:57.34) и Дмитрий Собчук (23 место, 4:03.13).

При этом Банзерук выполнил олимпийский норматив.

У женщин к победе команду привели Валентина Мирончук (4 место, 4:15.50), Елена Собчук (6 место, 4:17.07), Кристина Юдкина (8 место, 4:19.57) и Людмила Шелест (17 место, 4:36.05). Сразу трое спортсменок попали в топ-8 и установили личные рекорды.


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