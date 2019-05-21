Новостей.COM ⇒ Спорт

Сборные Украины выиграли "золото" Кубка Европы по спортивной ходьбе Литовский Алитус оказался счастливым для украинских команд. Мужская и женская команды Украины по спортивной ходьбе на 50 километров стали победителями Кубка Европы, который прошел 19 мая в литовском городе Алитус, сообщает Федерация легкой атлетики Украины. Фото: ФЛАУ В составе мужской команды-победительницы выступали Иван Банзерук (6 место, 3:48.40), Валерий Литанюк (7 место, 3:51.27), Сергей Будза (13 место, 3:57.34) и Дмитрий Собчук (23 место, 4:03.13). При этом Банзерук выполнил олимпийский норматив. У женщин к победе команду привели Валентина Мирончук (4 место, 4:15.50), Елена Собчук (6 место, 4:17.07), Кристина Юдкина (8 место, 4:19.57) и Людмила Шелест (17 место, 4:36.05). Сразу трое спортсменок попали в топ-8 и установили личные рекорды.

LB.ua

!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.