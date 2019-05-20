Роналду ударил своего сына по голове чемпионским кубком на праздновании чемпионства "Ювентуса". Футбол
Больше всего испугалась мама Роналду Долорес Авейро.
Туринский "Ювентус" в рамках предпоследнего тура Серии А, ставшим последним домашним матчем - против "Аталанты" (1:1) получил золотые медали и награду за чемпионство сезона 2018/19.
Вместе с игроками на поле вышли праздновать триумф и члены семей футболистов.
В частности, вместе с Криштиану Роналду на поле вышли его подруга Джорджина Родригес, мама Долорес Авейро и старший сын Криштиану-младший. Именно последнему и досталось от отца.
Роналду не удержал трофей в руках и тот по касательной ударил Криштиану-младшего по лицу.
Noooooo ahahahah— F?derico M. (@fedeju93)
pic.twitter.com/SIOVZ3VApb 19 мая 2019 г.
Примечательно, что Джорджина и бровью не повела на этот эпизод. Больше всего испугалась бабушка Криштиану-джуниора Долорес Авейро.
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