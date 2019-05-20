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Серия А: "Парма" и "Эмполи" выигрывают дома (ВИДЕО) "Эмполи" с разгромным счетом обыграл "Торино" в матче 37-го тура чемпионата Италии. Хозяева набрали 38 очков и поднялись на 17-е место в турнирной таблице. Фото: gazzetta.it "Торино" с 60 баллами располагается на 7-й строчке. В другом матче "Парма" с минимальным счетом обыграла "Фиорентину". "Крестоносцы" набрали 41 очко и поднялись на 12-е место, "фиалки" с 40 баллами располагаются на 14-й строчке. Чемпионат Италии Серия А 37-й тур "Эмполи" - "Торино" - 4:1 (1:0) Голы: Акуа, 27 (1:0). Яго Фальке, 56 (1:1). Бриги, 65 (2:1). Ди Лоренцо, 70 (3:1). Капуто, 88 (4:1). "Эмполи": Дронговски, Сильвестре, Паяч, Майетта (Весели, 77), Делль`Орко, Ди Лоренцо, Акуа (Бриги, 64), Беннасер, Траоре (Капецци, 90+2), Фариас, Капуто. "Торино": Сиригу, Де Сильвестри, Моретти, Нкулу, Иццо, Эйна (Яго Фальке, 53), Ринкон, Мейте (Дзадза, 68), Базелли (Лукич, 78), Белотти, Беренгер. Предупреждения: Фариас, 71. Беренгер, 84. Судья: Маццолени. 19 мая. Эмполи. Стадион "Carlo Castellani". "Парма" - "Фиорентина" - 1:0 (0:0) Гол: Жерсон, 80 - в свои ворота. "Парма": Сепе, Якопони, Гаццола, Гальоло, Бастони, Барилла, Куцка, Штулац (Скоццарелла, 68), Чераволо, Жервинью (Грасси, 53), Спрокати (Димарко, 84). "Фиорентина": Лафон, Бираги, Чеккерини, Витор Угу, Миленкович, Бенасси, Верету, Жерсон, Миральяс (Дабо, 28. Влахович, 83), Симеоне (Муриэль, 69), Кьеза. Предупреждение: Бенасси, 90+4. Судья: Джакомелли. 19 мая. Парма. Стадион "Ennio Tardini".

Спорт-Экспресс

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