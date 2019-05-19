Уайлдер тяжелым нокаутом в первом раунде защитил пояс WBC и заставил задуматься Усика

В ночь на 19 мая в Бруклине (США) прошел поединок за звание чемпиона мира по версии WBC в суперятяжелом весе, в котором сошлись американские соотечественники, действующий чемпион Деонтей Уайлдер и официальный претендент Доминик Бризил.

В первом раунде Уайлдер прямым ударом справа со средней дистанции отправил Бризила в тяжелый нокаут.

До конца отсчета рефери Доминик все же сумел подняться, но было видно, что он не готов продолжить бой и рефери дал отмашку о его завершении.

Напомним, бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе украинец Александр Усик, который покинул крузервейт, не сможет провести 25 мая свой первый бой в хэвивейте с Карлосом Такамом из-за травмы.