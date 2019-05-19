Уайлдер тяжелым нокаутом в первом раунде защитил пояс WBC и заставил задуматься Усика

Деонтей Уайлдер победил Доминика Бризила.

Уайлдер тяжелым нокаутом в первом раунде защитил пояс WBC и заставил задуматься Усика
Деонтей Уайлдер (слева) и Доминик Бризил
Фото: BoxingScene

В ночь на 19 мая в Бруклине (США) прошел поединок за звание чемпиона мира по версии WBC в суперятяжелом весе, в котором сошлись американские соотечественники, действующий чемпион Деонтей Уайлдер и официальный претендент Доминик Бризил.

В первом раунде Уайлдер прямым ударом справа со средней дистанции отправил Бризила в тяжелый нокаут.

До конца отсчета рефери Доминик все же сумел подняться, но было видно, что он не готов продолжить бой и рефери дал отмашку о его завершении.

??? #BronzeBomber Deontay “Hand of God” Wilder #round1 pic.twitter.com/jqogTtc84f

— NateNirvana ??????? (@NateNirvana) 19 мая 2019 г.
Напомним, бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе украинец Александр Усик, который покинул крузервейт, не сможет провести 25 мая свой первый бой в хэвивейте с Карлосом Такамом из-за травмы.


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