Уайлдер тяжелым нокаутом в первом раунде защитил пояс WBC и заставил задуматься Усика
Деонтей Уайлдер победил Доминика Бризила.
Деонтей Уайлдер (слева) и Доминик Бризил
Фото: BoxingScene
В ночь на 19 мая в Бруклине (США) прошел поединок за звание чемпиона мира по версии WBC в суперятяжелом весе, в котором сошлись американские соотечественники, действующий чемпион Деонтей Уайлдер и официальный претендент Доминик Бризил.
В первом раунде Уайлдер прямым ударом справа со средней дистанции отправил Бризила в тяжелый нокаут.
До конца отсчета рефери Доминик все же сумел подняться, но было видно, что он не готов продолжить бой и рефери дал отмашку о его завершении.
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