"Интер" продлил контракт с защитником сборной Словакии

Защитник "Интера" Милан Шкриньяр продлил контракт с командой до 30 июня 2023 года, информирует официальный сайт миланского клуба.
 
24-летний словак выступает за "нерадзурри" с 2017 года.
Фото "Интер" продлил контракт с защитником сборной Словакии
Милан Шкриньяр. Фото: twitter.com/Inter_en
 
- "Интер" и Шкриньяр имеют общие цели.
 
Вместе к следующим битвам! - написано в заявлении пресс-службы команды.
 
 В текущем сезоне Шкриньяр провел 44 матча за "Интер" и отдал две голевые передачи.


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