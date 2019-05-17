Новостей.COM ⇒ Спорт

"Интер" продлил контракт с защитником сборной Словакии Защитник "Интера" Милан Шкриньяр продлил контракт с командой до 30 июня 2023 года, информирует официальный сайт миланского клуба. 24-летний словак выступает за "нерадзурри" с 2017 года. Милан Шкриньяр. Фото: twitter.com/Inter_en - "Интер" и Шкриньяр имеют общие цели. Вместе к следующим битвам! - написано в заявлении пресс-службы команды. В текущем сезоне Шкриньяр провел 44 матча за "Интер" и отдал две голевые передачи.

Спорт-Экспресс

!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.