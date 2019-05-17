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2019-05-17
"Интер" продлил контракт с защитником сборной Словакии
Защитник "Интера" Милан Шкриньяр продлил контракт с командой до 30 июня 2023 года, информирует официальный сайт миланского клуба.
24-летний словак выступает за "нерадзурри" с 2017 года.
Милан Шкриньяр. Фото: twitter.com/Inter_en
- "Интер" и Шкриньяр имеют общие цели.
Вместе к следующим битвам! - написано в заявлении пресс-службы команды.
В текущем сезоне Шкриньяр провел 44 матча за "Интер" и отдал две голевые передачи.
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