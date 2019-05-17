Федерация футбола Украины переименована в Украинскую ассоциацию футбола

Конгресс переименовал ФФУ в Украинскую ассоциацию футбола.

Федерация футбола Украины переименована в Украинскую ассоциацию футбола
Конгресс ФФУ
Фото: ФФУ

В Запорожье состоялся XXII Конгресс Федерации футбола Украины, по итогам которого было принято решение переименовать ФФУ в Украинскую ассоциацию футбола (УАФ), сообщается на официальном сайте федерации.

Такой подход значительно упростит позиционирование и популяризацию бренда украинского футбола в Европе и мире, отмечается в коммюнике.

Это решения принято в рамках второго шага ребрендинга, а также является важным из-за того, что многие европейские организации говорят термин "Ассоциация".

"Такое решение является логическим продолжением реализации нашей стратегии развития украинского футбола, в основу которой легли ключевые инновации и управленческие реформы, реализованные в течение последних нескольких лет в УЕФА", - цитирует главу ФФУ/УАФ Андрея Павелко официальный сайт организации.

"И мы благодарны нашим партнерам из УЕФА за сопровождение и помощь в проведении ребрендинга нашего союза. Приятно слышать, что представители футбольных ассоциаций других стран сейчас обращаются в УЕФА и просят помочь им с модернизацией собственных брендов, чтобы было, цитирую дословно, «как в Украине». Это также является свидетельством успешности нашего выбора и узнаваемости украинских футбольных символов, чему будет способствовать и новое название союза.

Ведь теперь аббревиатура в названии на английском выглядит как UAF, то есть хорошо известные всему миру буквы-символы UA – Украина и F – футбол. Такой подход значительно упростит позиционирование и популяризацию бренда украинского футбола в Европе и мире", - особо отметил Павелко.


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