Ребров поспорит с легендой "Реала" за пост главного тренера "Бешикташа"
По окончанию сезона пост главного тренера стамбульского клуба окажется вакантным.
"Бешикташ" занят поиском нового коуча на смену Шенолу Гюнешу, который уйдет по окончании сезона.
Главный тренер венгерского "Ференцвароша" и экс-наставник киевского "Динамо" Сергей Ребров может возглавить 15-кратных чемпионов Турции, сообщает isport.ua, ссылаясь на Goal.
Помимо украинца на эту должность претендует легенда мадридского "Реала" и нынешний ассистент Гюнеша - Гути.
Отметим, что Ребров с 2002 по 2004 год выступал за другой клуб с берегов Босфора - "Фенербахче", с которым в сезоне 2003/04 становился чемпионом Турции.
Добавим, "Бешикташ" за 2 тура до финиша располагается на третьем месте в турнирной таблице и отстает от второй строчки, дающей возможность выступить в квалификации Лиги Чемпионов на четыре очка. От первого и прямого попадания на групповую стадию ЛЧ отрыв составляет также 4 очка.
Напомним, что "Ференцварош" с украинцами Иваном Петряком и Игорем Харатиным стал чемпионом Венгрии.
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