Игрок сборной Украины стал чемпионом Бельгии. Футбол
Руслан Малиновский в составе "Генка" выиграл первенство.
Накануне в рамках 9-го тура второго этапа чемпионата Бельгии клуб украинца Руслана Малиновского "Генк" сыграл в Брюсселе вничью с "Андерлехтом" (1:1), что, с учетом проигрыша "Брюгге" "Стандарту" (0:2), позволило "шахтерам" за тур до окончания чемпионата в четвертый раз в своей недолгой 31-летней истории стать сильнейшим клубом Бельгии.
Отметим, что весомый вклад в общий успех клуба из провинции Лимбург внес и украинский легионер - Малиновский сыграл 37 матчей в чемпионате, в которых забил 13 голов и отдал 12 ассистов.
Добавим, что Руслан стал вторым в голосовании за лучшего футболиста чемпионата Бельгии.
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