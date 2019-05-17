Пристрелка к Европейским играм и чемпионату мира

Предыдущие Киевские международные турниры проходили в столичном Дворце спорта в конце зимы.

Ими, небезосновательно именуемыми «малыми чемпионатами мира», сильнейшие борцы всех континентов, начиная с 1994 года, открывали каждый новый сезон. А для европейцев они являлись хорошей репетицией перед обычно проводимыми в апреле чемпионатами Старого Света.

Фото: borba.com.ua

Нынешний же, 23-й по счету такой турнир, организаторы впервые решили перенести на май, в период цветения знаменитых киевских каштанов. И не только по этой причине, а потому, что вскоре борцам предстоит выступление на двух самых главных соревнованиях года - вторых Европейских летних играх (20-25 июня в Минске) и лицензионном чемпионате мира (12-22 сентября в Нур-Султане).

А поскольку баталии в столице Белоруссии уже не за горами, то и основной акцент тренеры делали, прежде всего, на отбор их кандидатов. Это, главным образом, относится к мужским сборным Грузии и Азербайджана, женской Белоруссии, которые были представлены в Киеве двумя и более составами. А вообще в нынешнем турнире участвовали борцы из 23 стран.

В форме с надписью UKR на киевский ковер выходили почти все наши сильнейшие атлеты. Среди них отсутствовали только, пожалуй, шестеро знаменитостей, которые готовятся к грядущим континентальным и планетарным испытаниям по индивидуальным графикам. Это относится к чемпионке мира и Европы Алле Черкасовой, серебряным медалистам Олимпийских игр «вольнику» Валерию Андрейцеву и «классику» Жану Беленюку, призерам мира и Европы «вольнику» Василию Шуптарю, «греко-римлянинам» Ленуру Темирову и Александру Чернецкому.

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Среди наших борцов вольного стиля, прежде всего, отметим обладателей золота в своих весовых категориях - Тараса Марковича (до 57 кг), Гора Оганнесяна (до 65 кг), Мурази Мчедлизде (до 97 кг) и Александра Хоцяновского (до 125 кг).

Маркович буквально выцарапал на морально-волевых победу в финале у сильного представителя Белоруссии Владислава Андреева. Оганнесян в решающем поединке каскадом эффектных приемов досрочно взял верх над чемпионом мира среди юниоров и бронзовым призером Европы Владимиром Франгуляном из Армении.

Мчедлидзе, уступая после первого периода финальной схватки обладателю трех бронзовых медалей Европы и одной мира грузину Элисбару Одикадзе со счетом 1:4, на вторую трехминутку вышел с решительным настроем. Сбив подсечкой соперника на ковер, Мурази затем провел великолепную серию из четырех подряд накатов и одержал досрочную победу - 15:4. А несгибаемый супертяж Хоцяновский, заработав в начале финального поединка против серебряного призера Европы-2016 поляка Роберта Барана два очка, затем произвел эффектнейший четырехбалльный бросок с высокой амплитудой, после которого его соперник так врезался в ковер, что получил травму. Так что Александр уже в первом периоде одержал досрочную победу.

Хорошее впечатление произвел своим выступлением молодой и малоизвестный доселе Дмитрий Ткаченко (до 79 кг), который в очень напряженном и обоюдоостром финале, проигрывая чемпиону Грузии Тариэлю Гаприндашвили 0:4, потом после серии приемов вышел вперед (8:4). Однако под занавес схватки сказалось отсутствие опыта у Ткаченко и его бывалый оппонент вырвал-таки победу (11:8).

Отметим и наших бронзовых «вольников» Андрея Яценко (до 57 кг), его тезку Свирида (до 65 кг), Василия Михайлова (до 74 кг), Рустама Расуева (до 79 кг), Кирилла Мешкова (до 92 кг) и Даниила Картавого (до 125 кг).

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Если у мужчин в вольной борьбе шесть из десяти золотых медалей уплыли «за бугор», то у их коллег-женщин - лишь три. Это, безусловно, в первую очередь связано с тем, что здесь конкуренция со стороны зарубежных спортсменок не наблюдалась во всех категориях. В весе до 50 кг чемпионка мира среди юниорок единственная на турнире представительница Японии Мию Накамура одолела в финале нашу чемпионку Европы и бронзового призера мира Оксану Ливач - 6:2.

В категории до 72 кг серебряная медалистка нашего континента белоруска Анастасия Зимянкова переборола в круг наших серебряного призера Елизавету Тискареву и бронзового Анастасию Алпееву. А в супертяже обладательница мирового серебра и европейской бронзы Василиса Марзалюк из Белоруссии в финале взяла верх над Аллой Белинской - 4:2.

Отдельную похвалу, безусловно, заслужила Алина Акобия (до 55 кг), которая уверенно дошла до финала, в котором без борьбы из-за травмы вице-чемпионки мира белоруски Залины Сидаковой была объявлена победителем.

Подтвердили свой высокий класс наши чемпионки мира и Европы Юлия Ткач-Остапчук (до 62 кг) и Алина Бережная-Махиня (до 68 кг), одержавшие во всех встречах досрочные победы. Лауреатам мировых и континентальных форумов Юлии Хавалджи (до 53 кг) и Ирине Чихрадзе-Харив (до 57 кг) победы в финалах над тоже призерами крупнейших турниров соответственно Христиной Березой (7:5) и Татьяной Кит (4:2), как видим, достались с очень большими трудностями.

В поединке за золото в категории до 59 кг между призерами молодежных чемпионатов Европы Елена Кремзер взяла верх над Ангелиной Лысак со счетом 5:0. А в весе до 65 кг громкий сюрприз преподнесла доселе малоизвестная Ирина Коляденко, которая в однокруговом соперничестве переборола всех своих уже зарекомендовавших себя на международной арене соотечественниц.

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В баталиях борцов греко-римского стиля самое приятное впечатление произвело выступление Александра Грушина (до 63 кг). И особенно - в финале против грозного грузина Керима Мачаликашвили. Правда, в первом периоде их схватки Грушин действовал чересчур осторожно и на полминутный перерыв ушел, проигрывая 0:1. И что же? А то, что, на кураже проведя вторую половину поединка, Александр бросками и накатами заработал восемь баллов, не отдав больше оппоненту ни одного.

Хорошо боролись в категории до 67 кг Артур Политаев и Алексей Калиниченко. Они и сошлись на ковре в финале, где победу отпраздновал первый из них. Также украинским выдался финал в весе до 97 кг, в котором молодой Николай Крысов, уступая бывалому Александру Шишману 1:3, напоследок продемонстрировал бойцовский характер и таки трансформировал цифры на табло в свою пользу - 5:3.

Нельзя не отметить и победителя в категории до 82 кг Юрия Шкрюбу, взявшего верх в финале над румыном Михалом Браду - 4:0. И Семена Новикова (до 87 кг), которому, правда, не удалось в схватке за золото продемонстрировать свое высокое мастерство, поскольку его соперник грузин Гурами Хецуриани, сославшись на травму, не вышел на ковер.

В однокруговом выяснении отношений супертяжей, у наших Николая Кучмия и Владислава Вороного не нашлось достойных оппонентов. Именно в таком порядке они и взошли соответственно на высшую и вторую ступени пьедестала. То же самое относится и к «мухачам», у которых весь подиум оказался украинским - Виктор Петрик, Кориун Сахрадян, Владислав Коростелев.

Кроме уже упомянутых наших серебряных призеров, медали такого же достоинства получили Ясаф Зейналов (до 72 кг) и Эльмар Нуралиев (до 77 кг). Первый из них в финале проиграл азербайджанцу Сахану Сулейманову (0:2), второй - грузину Геле Болквадзе (0:10).

Бронза у «классиков» досталась Жоре Абовяну (до 69 кг), Виталию Фуглаеву (до 63 кг), Ярославу Фильчакову, Руслану Магомедову (оба - до 82 кг) и Евгению Савете (до 97 кг).

Владимир КАЗИМИРОВ, Спорт-Экспресс в Украине

КИЕВ. Международный турнир. Вольная борьба. Мужчины. До 57 кг. 1. МАРКОВИЧ (Украина). 2. Андреев (Белоруссия). 3. ЯЦЕНКО (Украина), Ринчинов (Белоруссия).

До 61 кг. 1. Охлопков (Румыния). 2. Бекренев (Белоруссия). 3. Ванишвили, Гогава (оба - Грузия).

До 65 кг. 1. ОГАННЕСЯН (Украина). 2. Франгулян (Армения). 3. СВИРИД (Украина), Айткулов (Казахстан).

До 70 кг. 1. Якобишвили. 2. Малакоеви (оба - Грузия). 3. Середа (Белоруссия), Георгиев (Болгария).

До 74 кг. 1. Кенчадзе. 2. Эрбоцонишвили (оба - Грузия). 3. МИХАЙЛОВ (Украина), Услу (Турция).

До 79 кг. 1. Гаприндашвили (Грузия). 2. ТКАЧЕНКО. 3. РАСУЕВ (оба - Украина), Рашитханов (Белоруссия).

До 86 кг. 1. Макоев (Словакия). 2. Гоген (Турция). 3. Гросул (Молдавия), Езиерзански (Польша).

До 92 кг. 1. Мцитури (Грузия). 2. Марцинкевич (Польша). 3. МЕШКОВ (Украина), Карадениз (Турция).

До 97 кг. 1. МЧЕДЛИДЗЕ (Украина). 2. Одикадзе (Грузия). 3. Шахин (Турция), Янковский (Белоруссия).

До 125 кг. 1. ХОЦЯНОВСКИЙ (Украина). 2. Баран (Польша). 3. КАРТАВЫЙ (Украина), Эрган (Турция).

Командный зачет. 1. УКРАИНА - 180 очков. 2. Грузия - 151. 3. . 1. УКРАИНА - 180 очков. 2. Грузия - 151. 3. Турция - 118.

Женщины. До 50 кг. 1. Накамура (Япония). 2. ЛИВАЧ. 3. ВИННИК (обе - Украина), Лукасяк (Польша).

До 53 кг. 1. ХАВАЛДЖИ. 2. БЕРЕЗА (обе - Украина). 3. Преволараки (Греция), Козлов (Польша).

До 55 кг. 1. АКОБИЯ (Украина). 2. Сидакова (Белоруссия). 3. ДЕМКО (Украина).

До 57 кг. 1. ЧИХРАДЗЕ-ХАРИВ. 2. КИТ (обе - Украина). 3. Курочкина (Белоруссия).

До 59 кг. 1. КРЕМЗЕР. 2. ЛЫСАК. 3. БОДНАР (все - Украина).

До 62 кг. 1. ТКАЧ-ОСТАПЧУК. 2. ПРОКОПЕВНЮК. 3. КУЛАГИНА (все - Украина).

До 65 кг. 1. КОЛЯДЕНКО. 2. РИЖКО. 3. ЛАВРЕНЧУК (все - Украина).

До 68 кг. 1. БЕРЕЖНАЯ-МАХИНЯ. 2. РУДНИЦКАЯ (обе - Украина). 3. Андрейчикова (Белоруссия).

До 72 кг. 1. Зимянкова (Белоруссия). 2. ТИСКАРЕВА. 3. АЛПЕЕВА (обе - Украина).

До 76 кг. 1. Марзалюк (Белоруссия). 2. БЕЛИНСКАЯ. 3. ПАСИЧНИК (обе - Украина).

Командный зачет. 1. УКРАИНА - 235 очков. 2. Белоруссия - 118. 3. Польша - 42.

Греко-римская борьба. До 55 кг. 1. ПЕТРИК. 2. САРХАДЯН. 3. КОРОСТЕЛЕВ (все - Украина).

До 60 кг. 1. Жолчубеков (Киргизия). 2. Гулиев. 3. Базаров (оба - Азербайджан), АБОВЯН (Украина).

До 63 кг. 1. А.ГРУШИН (Украина). 2. Мачаликашвили. 3. Бакуридзе (оба - Грузия), ФУГЛАЕВ (Украина).

До 67 кг. 1. ПОЛИТАЕВ. 2. КАЛИНИЧЕНКО (оба - Украина). 3. Мухтаров, Джафаров (оба - Азербайджан).

До 72 кг. 1. Сулейманов (Азербайджан). 2. ЗЕЙНАЛОВ (Украина). 3. Ахамалиев (Белоруссия), Ломадзе (Грузия).

До 77 кг. 1. Болквадзе (Грузия). 2. НУРАЛИЕВ (Украина). 3. Кавтарадзе, Мамукашвили (оба - Грузия).

До 82 кг. 1. ШКРЮБА (Украина). 2. Браду (Румыния). 3. ФИЛЬЧАКОВ, Р.МАГОМЕДОВ (оба - Украина).

До 87 кг. 1. НОВИКОВ (Украина). 2. Хоцуриани (Грузия). 3. Вера (США), Бурдуджа (Молдавия).

До 97 кг. 1. КРЫСОВ. 2. ШИШМАН. 3. САВЕТА (все - Украина), З.Магомедов (Азербайджан).

До 130 кг. 1. КУЧМИЙ. 2. ВОРОНОЙ (оба - Украина). 3. Будзе (Грузия).

Командный зачет. 1. УКРАИНА - 230 очков. 2. Грузия - 121. 3. Азербайджан - 75.