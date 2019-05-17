Пристрелка к Европейским играм и чемпионату мира

Предыдущие Киевские международные турниры проходили в столичном Дворце спорта в конце зимы.
Ими, небезосновательно именуемыми «малыми чемпионатами мира», сильнейшие борцы всех континентов, начиная с 1994 года, открывали каждый новый сезон. А для европейцев они являлись хорошей репетицией перед обычно проводимыми в апреле чемпионатами Старого Света.
Фото: borba.com.ua
Нынешний же, 23-й по счету такой турнир, организаторы впервые решили перенести на май, в период цветения знаменитых киевских каштанов. И не только по этой причине, а потому, что вскоре борцам предстоит выступление на двух самых главных соревнованиях года - вторых Европейских летних играх (20-25 июня в Минске) и лицензионном чемпионате мира (12-22 сентября в Нур-Султане).
А поскольку баталии в столице Белоруссии уже не за горами, то и основной акцент тренеры делали, прежде всего, на отбор их кандидатов. Это, главным образом, относится к мужским сборным Грузии и Азербайджана, женской Белоруссии, которые были представлены в Киеве двумя и более составами. А вообще в нынешнем турнире участвовали борцы из 23 стран.
В форме с надписью UKR на киевский ковер выходили почти все наши сильнейшие атлеты. Среди них отсутствовали только, пожалуй, шестеро знаменитостей, которые готовятся к грядущим континентальным и планетарным испытаниям по индивидуальным графикам. Это относится к чемпионке мира и Европы Алле Черкасовой, серебряным медалистам Олимпийских игр «вольнику» Валерию Андрейцеву и «классику» Жану Беленюку, призерам мира и Европы «вольнику» Василию Шуптарю, «греко-римлянинам» Ленуру Темирову и Александру Чернецкому.
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Среди наших борцов вольного стиля, прежде всего, отметим обладателей золота в своих весовых категориях - Тараса Марковича (до 57 кг), Гора Оганнесяна (до 65 кг), Мурази Мчедлизде (до 97 кг) и Александра Хоцяновского (до 125 кг).
Маркович буквально выцарапал на морально-волевых победу в финале у сильного представителя Белоруссии Владислава Андреева. Оганнесян в решающем поединке каскадом эффектных приемов досрочно взял верх над чемпионом мира среди юниоров и бронзовым призером Европы Владимиром Франгуляном из Армении.
Мчедлидзе, уступая после первого периода финальной схватки обладателю трех бронзовых медалей Европы и одной мира грузину Элисбару Одикадзе со счетом 1:4, на вторую трехминутку вышел с решительным настроем. Сбив подсечкой соперника на ковер, Мурази затем провел великолепную серию из четырех подряд накатов и одержал досрочную победу - 15:4. А несгибаемый супертяж Хоцяновский, заработав в начале финального поединка против серебряного призера Европы-2016 поляка Роберта Барана два очка, затем произвел эффектнейший четырехбалльный бросок с высокой амплитудой, после которого его соперник так врезался в ковер, что получил травму. Так что Александр уже в первом периоде одержал досрочную победу.
Хорошее впечатление произвел своим выступлением молодой и малоизвестный доселе Дмитрий Ткаченко (до 79 кг), который в очень напряженном и обоюдоостром финале, проигрывая чемпиону Грузии Тариэлю Гаприндашвили 0:4, потом после серии приемов вышел вперед (8:4). Однако под занавес схватки сказалось отсутствие опыта у Ткаченко и его бывалый оппонент вырвал-таки победу (11:8).
Отметим и наших бронзовых «вольников» Андрея Яценко (до 57 кг), его тезку Свирида (до 65 кг), Василия Михайлова (до 74 кг), Рустама Расуева (до 79 кг), Кирилла Мешкова (до 92 кг) и Даниила Картавого (до 125 кг).
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Если у мужчин в вольной борьбе шесть из десяти золотых медалей уплыли «за бугор», то у их коллег-женщин - лишь три. Это, безусловно, в первую очередь связано с тем, что здесь конкуренция со стороны зарубежных спортсменок не наблюдалась во всех категориях. В весе до 50 кг чемпионка мира среди юниорок единственная на турнире представительница Японии Мию Накамура одолела в финале нашу чемпионку Европы и бронзового призера мира Оксану Ливач - 6:2.
В категории до 72 кг серебряная медалистка нашего континента белоруска Анастасия Зимянкова переборола в круг наших серебряного призера Елизавету Тискареву и бронзового Анастасию Алпееву. А в супертяже обладательница мирового серебра и европейской бронзы Василиса Марзалюк из Белоруссии в финале взяла верх над Аллой Белинской - 4:2.
Отдельную похвалу, безусловно, заслужила Алина Акобия (до 55 кг), которая уверенно дошла до финала, в котором без борьбы из-за травмы вице-чемпионки мира белоруски Залины Сидаковой была объявлена победителем.
Подтвердили свой высокий класс наши чемпионки мира и Европы Юлия Ткач-Остапчук (до 62 кг) и Алина Бережная-Махиня (до 68 кг), одержавшие во всех встречах досрочные победы. Лауреатам мировых и континентальных форумов Юлии Хавалджи (до 53 кг) и Ирине Чихрадзе-Харив (до 57 кг) победы в финалах над тоже призерами крупнейших турниров соответственно Христиной Березой (7:5) и Татьяной Кит (4:2), как видим, достались с очень большими трудностями.
В поединке за золото в категории до 59 кг между призерами молодежных чемпионатов Европы Елена Кремзер взяла верх над Ангелиной Лысак со счетом 5:0. А в весе до 65 кг громкий сюрприз преподнесла доселе малоизвестная Ирина Коляденко, которая в однокруговом соперничестве переборола всех своих уже зарекомендовавших себя на международной арене соотечественниц.
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В баталиях борцов греко-римского стиля самое приятное впечатление произвело выступление Александра Грушина (до 63 кг). И особенно - в финале против грозного грузина Керима Мачаликашвили. Правда, в первом периоде их схватки Грушин действовал чересчур осторожно и на полминутный перерыв ушел, проигрывая 0:1. И что же? А то, что, на кураже проведя вторую половину поединка, Александр бросками и накатами заработал восемь баллов, не отдав больше оппоненту ни одного.
Хорошо боролись в категории до 67 кг Артур Политаев и Алексей Калиниченко. Они и сошлись на ковре в финале, где победу отпраздновал первый из них. Также украинским выдался финал в весе до 97 кг, в котором молодой Николай Крысов, уступая бывалому Александру Шишману 1:3, напоследок продемонстрировал бойцовский характер и таки трансформировал цифры на табло в свою пользу - 5:3.
Нельзя не отметить и победителя в категории до 82 кг Юрия Шкрюбу, взявшего верх в финале над румыном Михалом Браду - 4:0. И Семена Новикова (до 87 кг), которому, правда, не удалось в схватке за золото продемонстрировать свое высокое мастерство, поскольку его соперник грузин Гурами Хецуриани, сославшись на травму, не вышел на ковер.
В однокруговом выяснении отношений супертяжей, у наших Николая Кучмия и Владислава Вороного не нашлось достойных оппонентов. Именно в таком порядке они и взошли соответственно на высшую и вторую ступени пьедестала. То же самое относится и к «мухачам», у которых весь подиум оказался украинским - Виктор Петрик, Кориун Сахрадян, Владислав Коростелев.
Кроме уже упомянутых наших серебряных призеров, медали такого же достоинства получили Ясаф Зейналов (до 72 кг) и Эльмар Нуралиев (до 77 кг). Первый из них в финале проиграл азербайджанцу Сахану Сулейманову (0:2), второй - грузину Геле Болквадзе (0:10).
Бронза у «классиков» досталась Жоре Абовяну (до 69 кг), Виталию Фуглаеву (до 63 кг), Ярославу Фильчакову, Руслану Магомедову (оба - до 82 кг) и Евгению Савете (до 97 кг).
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