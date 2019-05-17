Мэнни Пакьяо вновь может стать чемпионом мира и заработать 20 млн долл.

Филиппинец проведет бой за пояс чемпиона WBA.

Мэнни Пакьяо вновь может стать чемпионом мира и заработать 20 млн долл.
Мэнни Пакяо
Фото: boxingnews24.com

Обладатель титула по версии WBA Regular в полусреднем весе, выигрывавший титулы в восьми весовых категориях, Мэнни Пакьяо встретится с полноценным чемпионом по версии WBA Китом Турманом, сообщает ESPN.

Бой состоится 20 июля в Лас-Вегасе.

Ожидается, что гарантированный заработок легендарного филиппинца за встречу с Турманом составит 20 млн долл., сообщает boxingnews24.com. При этом о гонораре американца информации нет.

Напомним, что Пакьяо предыдущий поединок провел в январе, когда уверенно победил Эдриена Бронера.

Что касается чемпиона, то Кит в минувшем бою справился с Хосесито Лопесом.


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