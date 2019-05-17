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2019-05-17
В Бразилии судья по мини-футболу умер во время матча
Исилдо да Силве было 44 года.
Фото: скриншот
Футболисты оказали да Силве первую помощь и вызвали скорую помощь. Он был доставлен в клинику, где скончался, не приходя в сознание.
Отметим, что перед началом сезона да Силва успешно прошел медицинскую комиссию.
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