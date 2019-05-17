В Бразилии судья по мини-футболу умер во время матча

Исилдо да Силве было 44 года.

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Бразилии

Судья Исильдо Фабиано Бьянчи да Силва скончался по время матча чемпионатапо мини-футболу между командами "Сао-Карлос" и "Таубате", сообщает ТВ-канал SBT Brasil.

Во время поединка рефери почувствовал себя плохо, потеряв сознание он упал на паркет.

Футболисты оказали да Силве первую помощь и вызвали скорую помощь. Он был доставлен в клинику, где скончался, не приходя в сознание.

Отметим, что перед началом сезона да Силва успешно прошел медицинскую комиссию.