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2019-05-10
Новшества в формате хоккейного чемпионата мира
ИИХФ изменила формат определения полуфинальных пар чемпионата мира-2019.
Пары будут сформированы на основе рейтинга по итогам группового турнира.
Фото: iihf.com
Рейтинг будет определяться по следующим параметрам:
1) позиция в группе;
2) количество очков;
3) разность шайб;
4) число заброшенных шайб;
5) рейтинг сборной.
Также ИИХФ отменила серию буллитов в финале.
В случае ничьей будут проводиться овертаймы в формате "3 на 3" длиной в 20 минут.
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