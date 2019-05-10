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Новшества в формате хоккейного чемпионата мира ИИХФ изменила формат определения полуфинальных пар чемпионата мира-2019. Пары будут сформированы на основе рейтинга по итогам группового турнира. Фото: iihf.com Рейтинг будет определяться по следующим параметрам: 1) позиция в группе; 2) количество очков; 3) разность шайб; 4) число заброшенных шайб; 5) рейтинг сборной. Также ИИХФ отменила серию буллитов в финале. В случае ничьей будут проводиться овертаймы в формате "3 на 3" длиной в 20 минут.

Спорт-Экспресс

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