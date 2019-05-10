Новшества в формате хоккейного чемпионата мира

ИИХФ изменила формат определения полуфинальных пар чемпионата мира-2019.
 
Пары будут сформированы на основе рейтинга по итогам группового турнира.
Фото Новшества в формате хоккейного чемпионата мира
Фото: iihf.com
 
Рейтинг будет определяться по следующим параметрам:
 
1) позиция в группе;
 
2) количество очков;
 
3) разность шайб;
 
4) число заброшенных шайб;
 
5) рейтинг сборной.
 
Также ИИХФ отменила серию буллитов в финале.
 
В случае ничьей будут проводиться овертаймы в формате "3 на 3" длиной в 20 минут.


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