Кубок Стэнли: "Бостон" обыграл "Каролину" в первом матче (ВИДЕО)  

"Бостон" выиграл у "Каролины" в первом матче 1/2 финала Кубка Стэнли.
 
Вторая игра состоится 12 мая.
 
Фото Кубок Стэнли: "Бостон" обыграл "Каролину" в первом матче (ВИДЕО)
Фото: nhl.com
НХЛ
 
Кубок Стэнли
 
1/2 финала
 
Первый матч
 
"Бостон" - "Каролина" - 5:2 (1:1, 0:1, 4:0)
 
Голы: Кэмпфер - 1 (Юханссон), 2:55 - 1:0. Ахо - 5 (бол., Свечников, Стаал), 3:42 - 1:1. Маккег - 2 (Мартинук, Ферланд), 29:18 - 1:2. Юханссон - 3 (бол., Маршан, Крейчи), 42:26 - 2:2. Бержерон - 6 (бол., Маршан, Дебраск), 42:54 - 3:2. Койл - 6 (п.в., Карло, Керали), 57:47 - 4:2. Вагнер - 1, 57:58 - 5:2.
 
Вратари: Раск - Мразек (57:22 - 57:47).
 
Штраф: 6 - 10.
 
Броски: 28 (8+10+10) - 31 (10+15+6).
 
10 мая. Бостон. TD Garden.
 
Счет в серии: 1-0.
 


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