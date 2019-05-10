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Кубок Стэнли: "Бостон" обыграл "Каролину" в первом матче (ВИДЕО) "Бостон" выиграл у "Каролины" в первом матче 1/2 финала Кубка Стэнли. Вторая игра состоится 12 мая. Фото: nhl.com НХЛ Кубок Стэнли 1/2 финала Первый матч "Бостон" - "Каролина" - 5:2 (1:1, 0:1, 4:0) Голы: Кэмпфер - 1 (Юханссон), 2:55 - 1:0. Ахо - 5 (бол., Свечников, Стаал), 3:42 - 1:1. Маккег - 2 (Мартинук, Ферланд), 29:18 - 1:2. Юханссон - 3 (бол., Маршан, Крейчи), 42:26 - 2:2. Бержерон - 6 (бол., Маршан, Дебраск), 42:54 - 3:2. Койл - 6 (п.в., Карло, Керали), 57:47 - 4:2. Вагнер - 1, 57:58 - 5:2. Вратари: Раск - Мразек (57:22 - 57:47). Штраф: 6 - 10. Броски: 28 (8+10+10) - 31 (10+15+6). 10 мая. Бостон. TD Garden. Счет в серии : 1-0.

Спорт-Экспресс

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