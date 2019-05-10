"Челси" и "Арсенал" превратили финал Лиги Европы в лондонское дерби

Две лондонские команды вышли в финал турнира.

"Челси" и "Арсенал" превратили финал Лиги Европы в лондонское дерби

В Валенсии и Лондоне прошли ответные полуфинальные матчи Лиги Европы.

И если в Испании в поединке между "Валенсией" и "Арсеналом" к 50-й минуте всё стало ясно ("канониры" забили свой второй мяч, вышли вперед в матче 2:1 и по сумме двух встреч повели в счете 5:2), то в столице Англии всё только начиналось – сербский легионер "Айнтрахта" Лука Йович сравнял счет в поединке с "Челси", сделав его зеркальным в сравнении с матчем во Франкфурте 1:1.

В итоге, "Арсенал", благодаря хет-трику габонца Пьер-Эмерик Обамеянга одержал победу 4:2. А вот в матче на "Стэмфорд Бридж" всё решила серия пенальти, в которой точнее оказались хозяева 4:3.

Таким образом, 29 мая в Баку состоится выездное лондонское дерби, победитель которого в качестве поощрительного приза получит кубок Лиги Европы.


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