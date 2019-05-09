Лидер сборной РоSSии по биатлону сыграет свадьбу в Тернополе
Александр Логинов и Мария Кручова уже расписались в Саратове.
Ранее государственный тренер сборной Украины Евгений Колупаев сообщил, что Кручова завершила карьеру и собирается сосредоточиться на личной жизни. Сама спортсменка информацию о завершении выступлений опровергла.
Лучшим результатом 24-летний биатлонистки стала победа в спринте на этапе юниорского Кубка мира в 2015 году, а также третье место в паре с Виталием Трушем в одиночной смешанной эстафете Кубка IBU нынешнего сезона.
В общем зачете Кубка мира минувшего сезона Логинов стал вторым, уступив лишь норвежцу Йоханнесу Бё.
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09.05.2019 23:01