Лидер сборной РоSSии по биатлону сыграет свадьбу в Тернополе

Александр Логинов и Мария Кручова уже расписались в Саратове.

Фото: instagram.com/marichkakruchova
Трехкратный призер чемпионатов мира, четырехкратный чемпион Европы, лидер роSSийской биатлонной сборной Александр Логинов и украинская биатлонистка Мария Кручова поженятся 12 мая в Тернополе, сообщает championat.com.

Ранее государственный тренер сборной Украины Евгений Колупаев сообщил, что Кручова завершила карьеру и собирается сосредоточиться на личной жизни. Сама спортсменка информацию о завершении выступлений опровергла.

Лучшим результатом 24-летний биатлонистки стала победа в спринте на этапе юниорского Кубка мира в 2015 году, а также третье место в паре с Виталием Трушем в одиночной смешанной эстафете Кубка IBU нынешнего сезона.

В общем зачете Кубка мира минувшего сезона Логинов стал вторым, уступив лишь норвежцу Йоханнесу Бё.


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