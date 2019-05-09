ФИФА подтвердила годовой запрет на трансферы для "Челси". Футбол

ФИФА подтвердила запрет на трансферы на ближайшие два трансферных окна для "Челси", сообщается на официальном сайте организации.

Таким образом, клуб из Западного Лондона остался без новых игроков до 2020 года.

Напомним, в начале года ФИФА признала "Челси" виновным в нарушении правил регистрации и трансферов иностранных футболистов младше 18 лет. Нарушения были выявлены при переходах 29 игроков.

Дисциплинарный комитет ФИФА наказал "Челси" запретом на регистрацию новых футболистов в течение двух ближайших трансферных окон – летнего и зимнего. Кроме того, "синих" оштрафовали на 600 тыс. швейцарских франков (около 520 тыс. евро). Вдобавок на 510 тыс. франков оштрафовали и Футбольную ассоциацию (FA) – ФИФА выявила проблемы при международных трансферах и в работе английской федерации.

Запрет не распространяется на игроков моложе 16-ти лет, поступающих в академию, на женскую и футзальную команды клуба. Расставаться с футболистами "Челси" может без ограничений.

Клуб имеет право подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд, но пока неизвестно, собирается ли "Челси" обращаться в Лозанну.

Добавим, что Челси располагает целой армией игроков, которые отданы в аренду – 41 футболист, среди которых есть и сильные игроки. Например, Батшуайи, Бакайоко, Мората, Мозес, Зума, Эбрахам и, конечно, Пулишич – "Челси" купил американца в январе у дортмундской "Боруссии" и сразу же отдал в аренду.