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"Сент-Луис" вышел в полуфинал Кубка Стэнли (ВИДЕО) "Сент-Луис" победил "Даллас" со счетом 2:1 во втором овертайме седьмого матча 1/4 финала Кубка Стэнли. "Блюз" вышел в полуфинал, выиграв серию 4-3. Фото: nhl.com Следующим соперником станет победитель серии "Колорадо" - "Сан-Хосе". Отметим, что "Сент-Луис" выходит в финал Западной конференции во второй раз за последние четыре года. В сезоне-2015/16 команда проиграла "Сан-Хосе" (2-4). НХЛ Кубок Стэнли 1/4 финала Седьмой матч "Сент-Луис" - "Даллас" - 2:1 2ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0) Голы: Данн - 1 (Пьетранджело, Томас), 13:30 - 1:0. Цуккарелло - 4, 15:55 - 1:1. Марун - 3 (Томас, Бозак), 85:50 - 2:1. Вратари: Биннингтон - Бишоп. Штраф: 0 - 4. Броски: 54 (10+18+13+11+2) - 30 (13+1+3+10+3). 8 мая . Даллас. American Airlines Center. Счет в серии : 4-3.

Спорт-Экспресс

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