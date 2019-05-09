"Сент-Луис" вышел в полуфинал Кубка Стэнли (ВИДЕО)  

"Сент-Луис" победил "Даллас" со счетом 2:1 во втором овертайме седьмого матча 1/4 финала Кубка Стэнли.
 
"Блюз" вышел в полуфинал, выиграв серию 4-3.
Фото "Сент-Луис" вышел в полуфинал Кубка Стэнли (ВИДЕО)
Фото: nhl.com
 
Следующим соперником станет победитель серии "Колорадо" - "Сан-Хосе".
 
Отметим, что "Сент-Луис" выходит в финал Западной конференции во второй раз за последние четыре года.
 
В сезоне-2015/16 команда проиграла "Сан-Хосе" (2-4).
 
НХЛ
 
Кубок Стэнли
 
1/4 финала
 
Седьмой матч
 
"Сент-Луис" - "Даллас" - 2:1 2ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
 
Голы: Данн - 1 (Пьетранджело, Томас), 13:30 - 1:0. Цуккарелло - 4, 15:55 - 1:1. Марун - 3 (Томас, Бозак), 85:50 - 2:1.
 
Вратари: Биннингтон - Бишоп.
 
Штраф: 0 - 4.
 
Броски: 54 (10+18+13+11+2) - 30 (13+1+3+10+3).
 
8 мая. Даллас. American Airlines Center.
 
Счет в серии: 4-3.
 


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