Шевченко вновь проигнорировал Ракицкого. Футбол
Главный тренер сборной не вызвал Ракицкого на матчи отбора Евро-2020.
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко не вызвал 29-летнего украинского защитника санкт-петербургского "Зенита" Ярослава Ракицкого под знамена национальной команды.
7-го и 10-го июня национальная сборная во Львове проведет матчи отбора на Евро-2020 против сборных Сербии и Люксембурга.
На эти поединки Шевченко вызвал 11 легионеров, среди которых новоиспеченного чемпиона РоSSии нет.
Ракицкий перешел в "Зенит" из донецкого "Шахтера" в зимнее трансферное окно. После этого футболист в сборную Украины не вызывался. В частности, Ярослав не принимал участия в матчах отбора на Евро-2020 против Португалии (0:0) и Люксембурга 2:1), которые состоялись в марте.
Всего в активе Ракицкого 54 матча за сборную Украины, в которых он забил 4 мяча.
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