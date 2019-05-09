Усик отложил бой с Такамом из-за травмы

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе украинец Александр Усик не сможет провести бой с Карлосом Такамом 25 мая из-за травмы.

Об этом сообщил менеджер Усика Эгис Климас.

"Срочные новости: к сожалению, Усик получил травму бицепса и не сможет драться 25 мая. Новая дата его дебюта в супертяжелом весе будет объявлена в ближайшее время", - написал Климас в Твиттере.

Напомним, бой Усик - Такам должен был состояться 25 мая в американском Оксон Хилл. Гонорар бывшего абсолютного чемпиона мира в крузервейте Александра Усика в дебютном поединке в супертяжелом весе должен был составить более миллиона долларов.