Усик отложил бой с Такамом из-за травмы
Дебют Усика в супертяжелом весе переносится.
Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе украинец Александр Усик не сможет провести бой с Карлосом Такамом 25 мая из-за травмы.
Об этом сообщил менеджер Усика Эгис Климас.
"Срочные новости: к сожалению, Усик получил травму бицепса и не сможет драться 25 мая. Новая дата его дебюта в супертяжелом весе будет объявлена в ближайшее время", - написал Климас в Твиттере.
Напомним, бой Усик - Такам должен был состояться 25 мая в американском Оксон Хилл. Гонорар бывшего абсолютного чемпиона мира в крузервейте Александра Усика в дебютном поединке в супертяжелом весе должен был составить более миллиона долларов.
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