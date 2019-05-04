Чемпионы мира в среднем весе едва не подрались во время процедуры взвешивания

Сауль Альварес и Дэниел Джейкобс еще до боя продемонстрировали свою агрессию.

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA и WBC мексиканец Сауль Альварес и чемпион мира по версии IBF американец Дэниел Джейкобс размялись перед поединком.

Накануне объединительного боя, во время традиционной процедуры взвешивания они едва не подрались.

Добавим, что по результатам взвешивания бойцы показали практически идентичный вес: Альварес показал вес в 72,35 кг, Джейкобс — 72,57 кг.

Напомним, Джейкобс в последнем поединке победил украинца Сергея Деревянченко раздельным решением судей и выиграл вакантный титул IBF в среднем весе.

Поединок между мексиканцем и американцем состоится в ночь на 5 мая.


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