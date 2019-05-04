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2019-05-04
Чемпионы мира в среднем весе едва не подрались во время процедуры взвешивания
Сауль Альварес и Дэниел Джейкобс еще до боя продемонстрировали свою агрессию.
Накануне объединительного боя, во время традиционной процедуры взвешивания они едва не подрались.
Напомним, Джейкобс в последнем поединке победил украинца Сергея Деревянченко раздельным решением судей и выиграл вакантный титул IBF в среднем весе.
Поединок между мексиканцем и американцем состоится в ночь на 5 мая.
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