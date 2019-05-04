"Динамо" - "Александрия" - 1:1. 27 тур (ВИДЕО)  . Футбол

Динамо - Александрия - 1:1 (0:1) Голы: Лучкевич, 8 (0:1). Русин, 65 (1:1). «Динамо» (Киев): Бущан, 8. Шепелев (Русин, 60), Кадар, Миколенко, Андриевский, Кравченко (Исаенко, 88), Буяльский, Шабанов, Цыганков, Цитаишвили (Шапаренко, 46), Де Пена. Фото: fcdynamo.kiev.ua «Александрия»: Панькив, Бабогло, Цуриков (Ковалец, 32), Полярус, Запорожан, Лучкевич Гречишкин, 25), Ситало, Пашаев, Шендрик (Дедечко, 54), Банада, Задерака. Предупреждения: Бабогло, 36. Кравченко, 45. Гречишкин, 89. 4 мая. Киев . НСК «Олимпийский».

В рамках 27-го тура отечественной Премьер-лиги киевское «Динамо» принимало на НСК «Олимпийский» «Александрию».

Учитывая турнирное положение александрийцев, которые практически гарантировали себе бронзовые медали национального первенства, и результат выездного поединка, в котором подопечные бывшего динамовца Владимира Шарана обыграли нашу команду, матч не обещал быть легким.

Ко всему еще добавились проблемы с составом – тренерский штаб «бело-синих» не мог рассчитывать на целую группу травмированных (Беседин, Дуэлунд, Вербич) и дисквалифицированных (Гармаш, Бурда, Кендзера) игроков. В связи с этим шанс выйти в основном составе получили полузащитник Георгий Цитаишвили и защитник Никита Кравченко, для которого это стал первый матч в нынешнем сезоне за первую команду «Динамо».

Довольно быстро динамовцы получили холодный душ в виде пропущенного мяча. После прострела с левого фланга мяч проскочил сквозь частокол ног защитников «бело-синих» и прилетел на дальнюю стойку, где его поджидал Лучкевич и буквально с метра переправил в ворота. Забегая наперед, отметим, что этот момент стал едва ли не единственным опасным возле наших ворот до самого конца встречи.

В дальнейшем гости еще больше отошли назад, а у подопечных Александра Хацкевича длительное время ничего не получалось создать впереди. Лишь перед самым перерывом классный удар слету удался Кравченко, но не менее эффектный сэйв выдал Панькив. Во втором тайме давление продолжилось – сначала Шапаренко из пределов штрафной площадки попал в крестовину, а вскоре Цыганков классно разогнал контратаку, отдал чуть левее на Русина, и Назарий четко пробил под опорную ногу вратарю в дальний угол.

Впрочем, развить успех «бело-синим» не удалось. Несмотря на то, что до конца матча у наших футболистов было достаточно времени, из опасных моментов можно вспомнить разве что удар Цыганкова со штрафного, после которого голкипер без труда забрал мяч в руки.

Таким образом, «Динамо» теряет важные очки и дарит «Шахтеру» шанс еще больше оторваться в турнирной таблице.