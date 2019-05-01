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Кубок Стэнли: "Коламбус" обыграл "Бостон" в третьем матче серии (ВИДЕО) "Коламбус" на своем льду переиграл "Бостон" в третьем матче 1/4 финала Кубка Стэнли. "Блю Джэкетс" повел в серии - 2-1. Фото: nhl.com РоSSийский вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский отразил 36 из 37 бросков по своим воротам. Четвертая игра состоится 3 мая. НХЛ Кубок Стэнли 1/4 финала Третий матч "Коламбус" - "Бостон" - 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) Голы: Дженнер - 1 (Нэш, Харрингтон), 18:37 - 1:0. Дюшен - 5 (бол., Фолиньо, Аткинсон), 32:42 - 2:0. Дебраск - 2 (Крейчи, Кулман), 39:20 - 2:1. Вратари: Бобровский - Раск (57:51). Штраф: 4 - 6. Броски: 34 (10+17+7) - 37 (12+10+15). 1 мая. Коламбус. Nationwide Arena. Счет в серии : 2-1.

Спорт-Экспресс

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