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2019-05-01
Кубок Стэнли: "Коламбус" обыграл "Бостон" в третьем матче серии (ВИДЕО)
"Коламбус" на своем льду переиграл "Бостон" в третьем матче 1/4 финала Кубка Стэнли.
"Блю Джэкетс" повел в серии - 2-1.
Фото: nhl.com
РоSSийский вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский отразил 36 из 37 бросков по своим воротам.
Четвертая игра состоится 3 мая.
НХЛ
Кубок Стэнли
1/4 финала
Третий матч
"Коламбус" - "Бостон" - 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
Голы: Дженнер - 1 (Нэш, Харрингтон), 18:37 - 1:0. Дюшен - 5 (бол., Фолиньо, Аткинсон), 32:42 - 2:0. Дебраск - 2 (Крейчи, Кулман), 39:20 - 2:1.
Вратари: Бобровский - Раск (57:51).
Штраф: 4 - 6.
Броски: 34 (10+17+7) - 37 (12+10+15).
1 мая. Коламбус. Nationwide Arena.
Счет в серии: 2-1.
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