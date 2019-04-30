Серия А: "Фиорентина" дома уступила "Сассуоло" (ВИДЕО)  

"Фиорентина" на своем поле проиграла "Сассуоло" в матче 34-го тура чемпионата Италии.
 
Единственный мяч в конце первого тайма забил Доменико Берарди.
Фото Серия А: "Фиорентина" дома уступила "Сассуоло" (ВИДЕО)
Фото: gazzetta.it
 
Чемпионат Италии
 
Серия А
 
34-й тур
 
"Фиорентина" - "Сассуоло" - 0:1 (0:1)
 
Гол: Берарди, 37.
 
Нереализованный пенальти: Верету, 41 (вратарь).
 
"Фиорентина": Лафон, Бираги, Пеццела, Лаурини, Миленкович, Дабо (Жерсон, 46), Верету, Фернандес (Симеоне, 75), Миральяс (Белоко, 46), Муриэль, Кьеза.
 
"Сассуоло": Консильи, Пелузо, Рожериу, Лирола, Феррари, Мерих Демирал, Бурабия, Маньянелли, Сенси (Данкан, 82), Бабакар (Бога, 70), Берарди (Матри, 90+2).
 
Предупреждения: Лаурини, 8. Пеццела, 29. Пелузо, 39. Белоко, 85. 
 
Судья: Фурно.
 
29 апреля. Флоренция. Стадион "Артемио Франки".
 


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