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2019-04-30
Серия А: "Фиорентина" дома уступила "Сассуоло" (ВИДЕО)
"Фиорентина" на своем поле проиграла "Сассуоло" в матче 34-го тура чемпионата Италии.
Единственный мяч в конце первого тайма забил Доменико Берарди.
Фото: gazzetta.it
Чемпионат Италии
Серия А
34-й тур
"Фиорентина" - "Сассуоло" - 0:1 (0:1)
Гол: Берарди, 37.
Нереализованный пенальти: Верету, 41 (вратарь).
"Фиорентина": Лафон, Бираги, Пеццела, Лаурини, Миленкович, Дабо (Жерсон, 46), Верету, Фернандес (Симеоне, 75), Миральяс (Белоко, 46), Муриэль, Кьеза.
"Сассуоло": Консильи, Пелузо, Рожериу, Лирола, Феррари, Мерих Демирал, Бурабия, Маньянелли, Сенси (Данкан, 82), Бабакар (Бога, 70), Берарди (Матри, 90+2).
Предупреждения: Лаурини, 8. Пеццела, 29. Пелузо, 39. Белоко, 85.
Судья: Фурно.
29 апреля. Флоренция. Стадион "Артемио Франки".
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