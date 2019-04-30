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Серия А: "Фиорентина" дома уступила "Сассуоло" (ВИДЕО) "Фиорентина" на своем поле проиграла "Сассуоло" в матче 34-го тура чемпионата Италии. Единственный мяч в конце первого тайма забил Доменико Берарди. Фото: gazzetta.it Чемпионат Италии Серия А 34-й тур "Фиорентина" - "Сассуоло" - 0:1 (0:1) Гол: Берарди, 37. Нереализованный пенальти: Верету, 41 (вратарь). "Фиорентина": Лафон, Бираги, Пеццела, Лаурини, Миленкович, Дабо (Жерсон, 46), Верету, Фернандес (Симеоне, 75), Миральяс (Белоко, 46), Муриэль, Кьеза. "Сассуоло": Консильи, Пелузо, Рожериу, Лирола, Феррари, Мерих Демирал, Бурабия, Маньянелли, Сенси (Данкан, 82), Бабакар (Бога, 70), Берарди (Матри, 90+2). Предупреждения: Лаурини, 8. Пеццела, 29. Пелузо, 39. Белоко, 85. Судья: Фурно. 29 апреля. Флоренция. Стадион "Артемио Франки".

Спорт-Экспресс

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